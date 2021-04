Caserta. Corso per Operatori D.I.U. presso la Scuola Specialisti dell’A.M.

(Caserta24ore) CASERTA – Ha avuto luogo, presso la Scuola Specialisti dell’A.M., il 149° Corso per Operatori di Diritto Internazionale Umanitario. L’attività formativa, svolta nel rispetto delle misure di contrasto all’emergenza Covid-19 da personale della Commissione Nazionale del D.I.U. della Croce Rossa Italiana, a favore di n.30 militari del Reparto, rientra nel quadro delle attività formative della Difesa volte alla diffusione delle conoscenze di base del Diritto Internazionale Umanitario. Il programma è stato sviluppato nell’arco della settimana attraverso lezioni teoriche in aula, unite allo simulazione ed allo studio di casi reali di applicazione del D.I.U. in scenari operativi, sotto forma di “case studies”. Inoltre, nel pomeriggio del 21 e 22 aprile, personale della Croce Rossa Italiana ha condotto una Conferenza sui principi del D.I.U. a favore dei Frequentatori dei Corsi, al momento presente presso la Scuola Specialisti per il completamento dell’iter tecnico-professionale. Un’occasione formativa di assoluta validità ed efficacia, se si considera la crescente necessità dello strumento militare, impiegato in contesti operativi internazionali sempre più complessi, di conoscere e sapersi orientare con competenza ed efficacia nell’applicazione del Diritto Internazionale Umanitario. Il 23 aprile ha avuto luogo la chiusura del Corso, alla presenza del Comandante la Scuola Specialisti A.M. Col. Roberto IMPEGNO, in occasione della quale si è proceduto con la consegna degli attestati di partecipazione. Il Col. IMPEGNO, nel porgere il saluto del Reparto ai Rappresentanti della C.R.I., ha evidenziato l’indiscussa qualità ed utilità del programma svolto, che testimonia anche il pluriennale rapporto di collaborazione della Croce Rossa Italiana con l’Aeronautica Militare e la Scuola Specialisti in particolare. La Scuola Specialisti dell’A.M. è un Istituto militare di istruzione per le attività di formazione basica iniziale, formazione tecnica specialistica, addestramento, aggiornamento, specializzazione, qualificazione e ricondizionamento del personale dell’Aeronautica Militare, delle altre Forze Armate, Corpi Armati e non dello Stato, nonché di personale di Forze Armate estere. Dipende gerarchicamente dal Comando delle Scuole A.M./3^ R.A. di Bari.