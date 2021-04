Napoli. Racket, manifestazione di solidarieta’ il 26

S abato 24 aprile a Napoli si terrà una manifestazione di solidarietà per Bianca Pinelli, titolare del negozio di caldaie in viale dei Colli Aminei vittima di una bomba carta. Alla manifestazione promossa da diverse associazioni del territorio parteciperà una rappresentanza di Europa Verde-Campania.

“sabato scenderemo in piazza per sostenere Bianca e tutti i commercianti, per dare manforte a chi sta facendo i conti con covid, crisi economica e criminalità e per chiedere la tutela di chi nonostante le tante problematiche continua ad investire denaro, energie e sogni nel nostro territorio.” Le parole del Consigliere Regionale di Europa Verde Francesco Emilio Borrelli.