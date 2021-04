Parte la macchina della solidarietà per Apeiron dopo il furto

(Caserta24ore) Nelle scorse settimane la nostra realtà ha subito un ulteriore furto con danni di oltre 50 mila euro, il quarto negli ultimi due anni, e continuano gli attacchi mediatici di mezzi stampa locali che provano a denigrare il nostro lavoro, un lavoro messo in campo da uomini e donne che credono in un cambiamento possibile per le proprie terre, che ogni giorno provano a creare percorsi di riscatto per persone con disturbi psichici, che ogni giorno provano a sostenere piccoli e giovani migranti che attraversano le nostre terre in cerca di un futuro dignitoso. Ogni attacco al nostro lavoro è un attacco a loro, alle tante persone fragili che chiedono aiuto e alle tante realtà come le nostre. Tanto lo sconforto, che spesso ci spinge a chiederci quanto il nostro lavoro possa incidere veramente, ma le molte manifestazioni di stima ricevute dai tanti compagni di viaggio e dalle istituzioni ci spingono ad andare avanti. Di fondamentale sostegno la visita presso la nostra realtà dell’Assessore alla Legalità della Regione Campania Mario Morcone. E la vicinanza del Presidente Nazionale della Commissione Antimafia. Tutto ciò rinforza la nostra idea di non essere soli e di lanciare un forte Appello a tutta la comunità “COSTRUIAMO IL FUTURO E COSTRUIAMOLO INSIEME A PARTIRE DAL NOSTRO FRESENTE!” Non possiamo più restare fermi e continuare a lavorare in sordina, abbiamo bisogno di alzare la voce di mandare un messaggio chiaro e chiediamo a tutti di farlo insieme. NOi continueremo ogni giorno a costruire percorsi significativi e a dire NO a chi vuol fermare questo VENTO DI CAMBIAMENTO.