Maddaloni. Rubano Apecar e bici elettrica, intercettati dai Carabinieri

I carabinieri della Stazione di San Felice a Cancello (CE), in via padre Vittorio De Marino di quel centro, nel corso di un servizio di controllo del territorio, hanno intercettato un motocarro i cui occupanti, alla vista dei militari, hanno repentinamente abbandonato il mezzo dandosi a precipitosa fuga per le campagne limitrofe.

Dai primi immediati accertamenti è risultato che il motocarro, di proprietà di un sessantunenne di San Felice a Cancello, era oggetto di furto. A seguito di perquisizione, nel cassone dello stesso, è stata rinvenuta una bicicletta a pedalata assistita, anch’essa provento di furto.

La refurtiva recuperata è stata restituita agli aventi diritto.