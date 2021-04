Rubrica. I sogni nel cassetto, la poesia: “Profezia”

Profezia

Basteranno le ore

a narrarmi ciò che sarà,

verranno profeti tra genti

mascherati da genti

a ricondurmi all’inizio dell’attesa

dove l’attesa stessa non era.

Ho rimesso a posto gli asciugamani

e ho ridato un senso ai segnali

lungo la via di casa.

Tra poco verrò

e conteremo le onde.

Luigi Sarto

Chi sono i poeti se non Profeti! Il poeta come il pittore osserva coi colori delle parole e fa un quadro di ciò che sia stato, è, sará; come il filosofo greco che si trovò un viandante che gli chiese quanto mancasse per Atene? Non rispose, il viandante lo ritenne un nonsensato e riprende il corso, dopo tre passi, il poeta profetizza che gli mancassero tre quarti d’ora, ecco dunque il poeta non è il Profeta del Gibran perchè legge tarocchi, ma vede la tua direzione come il filosofo: se non sapeva a che andatura la società, si vassi scontrando a velocità inaudita verso il muro del baratro odierno, come fa a dirti: domani è finita e dunque come l’insegna del Barbiere di Casoria, ci daremmo tutti un taglio. Ecco che domani è già fine, dopodomani dal nulla si dirà, ma come ha fatto il Sarto? Chi era Mandrake?! Le onde, le Frequenze Kosmiche, Waves in Times, sono continui ciao che ti dice il Mare quando come un cucciolo Fury, ti scodinzola ai piedi, tu e Lei nei tuoi pensieri mossi sul bagnasciuga, il Commun Man pensa solo a Lei, il Poeta non solo pensa a Lei cogli occhi del suo animo ma sente i ciao amico, ciao amico e ciao e ciao e bello ciao del mare infinito che è suo compagno di giochi, di afflizioni e di glorie, quando Lei con Lui proprio quel giorno sono andati a passeggiare in riva all’amare, il Poeta ha vinto di nuovo la sua sfida a chi ci arriva per primo, ha profetizzato e avuto lo sguardo suo di Lei persa negli occhi del suo amore e il Poeta gli fa un segnale cogli occhi della sua penna che Lei troverà trasparente ma che i posteri avranno un’altra Profezia di Gioconda… … f.75