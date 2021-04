Rubrica. I sogni nel cassetto, manda una poesia a Fabiano Di Nuccio per il commento critico

E’ un’iniziativa del maestro Fabiano Di Nuccio che curerà questa nuova rubrica. Chiunque può inviare una propria poesia inedita per riceverne un commento critico.

In questo numero zero della rubrica, il maestro Fabiano commenta una poesia della poetessa Alda Merini, nella modalità audio commento (podcast).

Per inviare le proprie poesia al Di Nuccio la sua email è fabianodinuccio@gmail.com.