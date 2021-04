Napoli. Concorso per il conferimento di 6 cattedre di insegnamento presso la Scuola Militare “Nunziatella”

(ilMezzogiorno) NAPOLI VISTA la nota prot. M_DE 22864 REG 2021 0000601 del 26/01/2021 con la quale la

Scuola Militare “Nunziatella” di Napoli ha rappresentato la necessità di mettere a

concorso n. 6 cattedre di insegnamento,DECRETA 1. E’ indetto un concorso, per titoli, per il conferimento di n. 6 cattedre di insegnamento (18 ore settimanali) presso la Scuola Militare Nunziatella di Napoli, a decorrere dall’anno scolastico 2021 – 2022, come di seguito riportato:

CATTEDRE MESSE A CONCORSO Liceo Classico Statale e Liceo Scientifico Statale

 n. 3 Matematica e Fisica (classe di concorso A-27, Licei Classico e Scientifico);

 n. 1 Discipline letterarie, Latino e Greco (classe di concorso A-13, Liceo Classico);

 n. 1 Scienze naturali, chimiche e biologiche (classe di concorso A-50, Licei Classico e Scientifico);

 n. 1 Disegno e Storia dell’Arte (classe di concorso A-17, Liceo Scientifico).

2. Ai sensi dell’art. 31 del Regio Decreto del 6 maggio 1923, n. 1054 e del provvedimento

ministeriale del 27 gennaio 1995, possono partecipare al concorso i docenti di ruolo

ordinario di istituti di istruzione secondaria di secondo grado del Ministero

dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca (M.I.U.R.), che abbiano ottenuto

l’abilitazione e superato il periodo di prova per la classe di concorso oggetto del bando

ovvero classe di concorso affine. Tutte le operazioni del concorso sono affidate al Comando della Scuola Militare

“Nunziatella” per delega del Ministero della Difesa. 3. Le domande di partecipazione al concorso, redatte secondo lo schema di cui all’Allegato A), corredate dalla documentazione indicata al successivo punto 4, dovranno essere

indirizzate al Comando della Scuola Militare “Nunziatella” – Via Generale Parisi n. 16 – 80123 Napoli e trasmesse esclusivamente a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine perentorio del 30/04/2021. La data di spedizione è stabilita e comprovata dal timbro a data dell’ufficio postale accettante.

Nella domanda di partecipazione i candidati dovranno dichiarare, sotto la propria

responsabilità e ai sensi delle norme in materia di autocertificazione, pena l’esclusione dal

concorso, quanto appresso specificato:

a. le generalità complete (cognome e nome, data e luogo di nascita, codice fiscale,

residenza, possesso della cittadinanza italiana, godimento dei diritti politici,

assenza di condanne penali, titolo di studio), nonché il recapito (indirizzo, utenza

telefonica ed e-mail) presso cui si desidera ricevere le comunicazioni relative al

concorso; b. l’Istituto presso il quale attualmente insegnano;

c. gli eventuali titoli posseduti (la mancata indicazione dei titoli di preferenza nella

domanda d’ammissione al concorso determinerà l’impossibilità di valutazione dei

medesimi); d. di non essere stato dispensato e decaduto dall’impiego presso pubbliche

amministrazioni. Non si terrà conto delle domande di partecipazione pervenute incomplete o prive della

sottoscrizione. Le dichiarazioni formulate nella domanda dai candidati sono da ritenersi rilasciate ai sensi

dell’art. 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

I predetti candidati devono, altresì, autorizzare l’Amministrazione all’uso d’ufficio dei su

riportati dati personali ai sensi del decreto legislativo n. 196 del 30/06/2003.

Ciascun candidato è tenuto a comunicare tempestivamente le eventuali variazioni di

domicilio. L’Amministrazione non assume responsabilità per la dispersione di

comunicazioni dipendente da inesatta indicazione del recapito da parte del concorrente

oppure da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento dell’indirizzo indicato nella

domanda né per eventuali disguidi postali o in ogni modo imputabili a fatto di terzi, caso

fortuito o forza maggiore. Non possono partecipare al presente bando i docenti dichiarati vincitori di

precedenti concorsi, posti a disposizione delle Scuole Militari, nei cui confronti sia

intervenuto, da parte delle medesime Scuole, un provvedimento di restituzione al M.I.U.R.

4. Alla domanda di partecipazione dovranno essere, inoltre, allegati:

a. un curriculum vitae, redatto in formato europeo, recante il possesso dei titoli

culturali, scientifici e professionali, nonché il possesso di ogni altro documento

ritenuto utile nel proprio interesse e, in particolare, gli studi compiuti, gli esami

superati, i titoli conseguiti ed i servizi prestati, le funzioni svolte, gli incarichi

ricoperti ed ogni altra attività (scientifica, didattica, pubblicistica) eventualmente

esercitata. Ai sensi dell’art 38 del citato d.P.R 445/2000, al predetto curriculum

dovrà essere allegata copia fotostatica (fronte/retro) non autenticata di un

documento di identità in corso di validità. La mancata presentazione del

curriculum secondo il formato europeo costituisce condizione di esclusione dal

concorso; b. una dichiarazione resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n.

445/2000, recante la propria posizione nei riguardi della carriera, l’avvenuto

conseguimento della nomina in ruolo e della successiva conferma in ruolo,

l’eventuale sospensione dell’attività di docenza, con indicazione precisa della

classe di concorso e degli estremi temporali;

c. tutti i titoli utili che, per motivi organizzativi, dovranno essere presentati

unitamente all’istanza di partecipazione, anche se già prodotti in allegato a

domande di partecipazione a precedenti concorsi per l’insegnamento presso istituti

di formazione militare. Non è consentito fare riferimento a documenti o

pubblicazioni che siano stati presentati presso altre amministrazioni.

Di detti titoli e della relativa documentazione deve essere redatto un elenco

firmato dall’interessato da allegare alla domanda di ammissione al concorso.

I titoli posseduti dal candidato possono essere prodotti in carta semplice, in

originale o in copia dichiarata conforme all’originale mediante dichiarazione

sostitutiva dell’atto di notorietà, ai sensi dell’art. 47 del decreto del Presidente

della repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

I candidati possono, altresì, dimostrare il possesso di altri titoli anche mediante

dichiarazioni sostitutive di certificazioni o dell’atto di notorietà, ai sensi del

decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

Inoltre, i candidati dovranno produrre in allegato copia delle pubblicazioni

menzionate nel curriculum. Sul frontespizio d’ogni pubblicazione deve essere

indicato il nome, cognome e il recapito del concorrente nonché il concorso cui

prende parte (estremi del presente bando).

Le dichiarazioni sostitutive rese dai candidati ai fini della presente procedura potranno

essere sottoposte da parte dell’Amministrazione agli “accertamenti d’ufficio” ed ai

controlli previsti dagli artt. 43 e 71 del d.P.R. 445/2000.

5. L’esame dei titoli e delle pubblicazioni dei concorrenti – secondo l’allegato schema B) –

nonché l’attribuzione dei relativi punteggi, è devoluto ad una Commissione giudicatrice,

nominata con provvedimento del Direttore Generale per il personale civile del Ministero

della Difesa, composta da un professore docente di Università (presidente), da un

dirigente del Ministero della Difesa, da un dirigente del M.I.U.R., da un docente di istituto

secondario superiore del M.I.U.R., da un docente di Scuola Militare (membri) e da un

funzionario amministrativo del Ministero della Difesa (segretario senza diritto al voto).

In mancanza di dirigenti delle suddette Amministrazioni intervengono i funzionari

chiamati a sostituirli. Qualora si rendesse necessario, la Commissione potrà svolgere l’esame dei titoli e

delle pubblicazioni anche mediante l’utilizzo di tecnologia digitale e sistemi

informatici di videoconferenza, nel rispetto delle modalità previste dagli articoli 247,

248 e 249 del decreto legge n. 34/2020, garantendo comunque l’adozione di soluzioni

tecniche che assicurino la pubblicità delle stesse, l’identificazione dei partecipanti,

nonché la sicurezza delle comunicazioni e la loro tracciabilità.

6. La Commissione delibera a maggioranza di voti. A parità di voti avrà la prevalenza quello

del presidente. Al termine della valutazione dei curricula e delle eventuali pubblicazioni

prodotte, la Commissione provvede a redigere, per ciascuna cattedra messa a concorso,

una graduatoria. I concorrenti, entro il termine perentorio di quindici giorni dalla data di

ricezione della comunicazione da parte della Scuola Militare Nunziatella di Napoli,

dovranno presentare i documenti, in carta semplice, attestanti il possesso dei titoli di

preferenza indicati nella domanda che diano luogo, a parità di merito, all’applicazione dei

benefici previsti dalle vigenti disposizioni (d.P.R. 487/1994).

Da tali documenti deve risultare che il requisito era posseduto alla scadenza del termine

utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso. Tale documentazione

si considera prodotta in tempo utile se spedita a mezzo raccomandata con avviso di

ricevimento entro il sopraindicato termine e, a tal fine, fa fede il timbro e data dell’Ufficio

postale accettante. A parità di punti saranno osservate le preferenze di cui sopra e le graduatorie finali

saranno approvate dal Ministero della Difesa – Direzione Generale per il personale civile.

La suddetta graduatoria resterà valida due anni dalla pubblicazione sul “Giornale

Ufficiale” del Ministero della Difesa. 7. Gli idonei dichiarati “vincitori” saranno posti a disposizione del Ministero della Difesa (punto 8 del provvedimento ministeriale 27.01.1995). Il collocamento a disposizione è

subordinato al benestare del M.I.U.R.. Il professore è posto a disposizione del Ministero

della Difesa a tempo indeterminato ma può, in ogni tempo, essere restituito al M.I.U.R.

con decorrenza dall’inizio del successivo anno scolastico. Le modalità per i rientri e le

restituzioni al ruolo di provenienza sono definite dal C.C.N. Integrativo sulla mobilità del

personale docente. 8. I vincitori del concorso godranno del trattamento economico corrispondente alla classe

stipendiale cui appartengono; non sono previsti emolumenti aggiuntivi integrativi

connessi con la specifica nomina di docente presso la Scuola Militare.

9. I dati personali forniti dai candidati sono raccolti e conservati presso la Direzione

Generale per il personale civile della Difesa (Persociv) ai soli fini della gestione della

procedura del concorso. I medesimi dati potranno essere altresì comunicati a soggetti terzi

che forniscono specifici servizi di elaborazione di dati strumentali allo svolgimento della

procedura del concorso in questione.

10. Il presente bando sarà pubblicato sul “Giornale Ufficiale” del Ministero della Difesa

(http://www.difesa.it/) e sul “sito Internet” di questa Direzione Generale

(http://www.persociv.difesa.it/) nonché riportato sul “Bollettino Ufficiale” del M.I.U.R.

(http://www.istruzione.it). IL DIRETTORE GENERALE Dr.ssa Gabriella MONTEMAGNO