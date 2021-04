DIDATTICA A DISTANZA IN AMERICA DEL NORD

(ilMezzogiorno) Come si sono organizzati gli altri paesi con la DaD? Lo scopriremo nel corso dell’incontro online, organizzato da WEP, di martedì 20 aprile. – La Didattica a Distanza (DaD) è un argomento diventato di grande attualità durante l’emergenza sanitaria causata dal Covid-19. In relazione alle misure anti-contagio, previste da ogni singolo paese, i Governi e le amministrazioni locali hanno compiuto scelte per evitare la diffusione del virus, attraverso la chiusura delle strutture scolastiche. Mettendo da parte il contesto italiano, che cosa sta accadendo all’estero? Quali strategie educative hanno adottato per affrontare la pandemia paesi come gli USA e il Canada? Martedì 20 aprile sarà l’occasione ideale per conoscere nei dettagli le risposte a queste domande, attraverso un incontro online organizzato da WEP – organizzazione internazionale al servizio dei giovani che promuove programmi e corsi di studio all’estero – che si svolgerà a partire dalle ore 19.00. L’evento sarà un confronto tra insegnanti canadesi e statunitensi, dedicato a tutte le persone curiose – studenti, genitori e insegnanti – che desiderano conoscere nuovi punti di vista riguardo alla DaD. L’evento si svolgerà in lingua inglese. Parteciperanno: Helen Lane e Mary Mancini, Superintendents of Education.

James Morton, System Coordinator Secondary Program – Lambton Kent District School Board, Canada.

Michael Frankowski, Director of International Programs.

Rebecca Rowley, Vice Principal of International Programs – West Vancouver Schools, Canada.

Randy Mahlerwein, Assistant Superintendent – Mesa Public School, USA.

Barbara Tulli, insegnante di inglese presso il Liceo Stein di Gavirate, Varese.