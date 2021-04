Capua. A pesca col gommone nel Volturno denunciato immigrato ucraino

I Carabinieri Forestali, presso un bacino palustre artificiale presente all’interno dell’Oasi di Protezione “Le Salicelle”, sulla sinistra idraulica del fiume Volturno, nel comune di Capua, notavano un’autovettura in sosta al cui interno vi era un cittadino ucraino e, a qualche metro di distanza, sullo specchio d’acqua, una fila di galleggianti che lo attraversava, mostrando chiaramente la presenza di una rete da pesca (tramaglio) utilizzata per una battuta di pesca di frodo in corso.

Si provvedeva a salpare la rete in nylon a tramaglio e all’interno erano rimasti intrappolati diversi pesci, ancora vivi, appartenenti alla specie Carpa Comune (Cyprinus carpio) e Carassio Comune (Carassius carassius).

Subito dopo, si procedeva a recuperare il gommone utilizzato all’interno del bacino idrico, rimuovendolo dallo specchio d’acqua dove era stato abbandonato da un altro soggetto datosi alla fuga.

I militari procedevano al sequestro amministrativo e confisca delle seguenti attrezzature:

1^ rete da pesca in nylon a maglie quadrata (tramaglio) dalla lunghezza totale di mt 50 circa e altezza metri 2.00 circa;

1 gommone della lunghezza di mt. 3,00 circa e larghezza mt. 1,20 circa;

2 remi.

A carico dell’ucraino si procedeva ad elevare anche la sanzione amministrativa di duemila euro.