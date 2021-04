Roma. I Miracoli e gli ex voto del santuario della Madonna del Divino Amore

(di Paolo Mesolella su MIRACOLI) ROMA Fellini, Pasolini e Cabiria per chiedere al Divino Amor di cambiare vita

Quello della Madonna del Divino Amore è un santuario molto conosciuto e meta di continui pellegrinaggi. Ciò nonostante non sono in tanti a conoscerne l’origine e la devozione. Spesso lo ignorano gli stessi Romani che pure lo hanno riempito di ex voto. Dal cortile esterno, infatti, fin sopra l’altare e lungo le strade co le numerose edicole, a Roma è tutto un pullulare di Madonnine. Papa Giovanni Paolo II, quando il 1° maggio 1979 visitò il santuario, lo definì “nuovo Santuario Mariano di Roma, accanto a quello più antico di S. Maria Maggiore . In una città dalle mille chiese ricche di storia e di arte; in una città che fonda la sua fede sul sangue dei santi martiri Pietro e Paolo, disse, l’Onnipotente ha voluto dare un nuovo segno della sua misericordia in questo angolo povero e sperduto della campagna romana. Ma lo Spirito Santo, che è il Divino Amore, non segue logiche umane”. Aveva sottolineato, così, l’incredibile fortuna che ancora oggi circonda questo santuario. “Qui, ripeteva Don Umberto Terenzi, il primo parroco del Divino Amore, la gente ci viene, mentre nelle parrocchie devono andare a cercarla”. Del resto già nel 1975 il settimanale “L’Espresso” stimava un afflusso annuo nel santuario di due milioni di pellegrini. Un santuario che lega insieme la Madonna con lo spirito santo. Si legge in una pagina del sito del santuario”. “Il titolo di “Madonna del Divino Amore” vuol dire che non bisogna mai separare Maria dal suo divino sposo, lo Spirito Santo. Significa che, come per la Beata Vergine, così anche per ciascuno di noi, senza lo Spirito Santo non si può agire rettamente. È lo Spirito Santo a sostenere il compito della comunità cristiana”. Alla Madonna del Divino Amore si è rivolto anche papa Francesco l’11 marzo scorso per invocare la fine della pandemia . “Tu, Salvezza del popolo romano, disse il Santo Padre che già aveva visitato il santuario il 2 maggio 2018, sai di che cosa abbiamo bisogno e siamo certi che provvederai perché, come a Cana di Galilea, possa tornare la gioia e la festa dopo questo momento di prova”.

Il Santuario

La storia del Santuario è davvero particolare ed è legata ad un’antica immagine della Vergine in trono con in braccio Gesù Bambino, e sopra una colomba simbolo dello Spirito Santo. Il dipinto si trovava su una delle torri di cinta del castello dei Leoni, che nel 1740, anno del primo miracolo, era già un rudere.

Di esso è attestata la presenza nel 1081 in una bolla di papa Gregorio VII. Col tempo la proprietà passò alla chiesa di Santa Sabina quando fu eseguito il dipinto della Madonna. Ma si trovava in aperta campagna, abbandonato, e solo qualche pastore si fermava a pregare, finché nel 1740, in un pomeriggio di primavera accadde il primo miracolo e l’immagine della Madonna dipinta su quella torre abbandonata divenne meta di tantissimi pellegrini.

Il primo miracolo

Un pellegrino (probabilmente un prete piemontese) diretto a San Pietro, viene assalito da una muta di cani rabbiosi mentre sta per entrare nel castello. Lo circondano. E lui terrorizzato, alza lo sguardo e si accorge che sulla torre, c’è l’immagine della Madonna con il Bambino e con la colomba dello Spirito Santo. Allora, gridando, chiede alla Madonna di fargli una grazia. Improvvisamente le bestie, si fermano come se obbedissero ad un ordine misterioso. Al richiamo di quell’urlo disperato accorrono dei pastori, ascoltano l’incredibile racconto del pellegrino e gli indicano la strada verso Roma. Da allora quel luogo, incominciò ad essere molto frequentato: “Non si distingueva più il giorno dalla notte e continuamente era un accorrere di pellegrini sempre più devoti e numerosi, che ricevevano numerose grazie”.

La torre del primo miracolo

L’ immagine miracolosa della Madonna del Divino Amore, oggi è custodita all’interno del Santuario , ma un tempo si trovava affrescata sulla Torre del Castello.

L’affresco è databile alla fine del 1300 anche se l’episodio del pellegrino assalito dai cani davanti alla Torre è del 1740. Ben presto perciò iniziarono i lavori per la costruzione di una nuova chiesa sul luogo del miracolo che potesse ospitare l’immagine miracolosa del castello. L’anno seguente, il 19 aprile, lunedì di Pasqua 1745, il santuario era già pronto per ricevere i pellegrini. E Per l’occasione papa Benedetto XIV concesse l’indulgenza plenaria, per una settimana. Durante l’Anno Santo del 1750, poi, il 31 maggio sia la chiesa che l’altare maggiore furono dedicati al Divino Amore.

I miracoli

Dopo il primo miracolo, che salvò la vita al pellegrino, famoso è quello del 1944, che risparmiò la capitale dalla distruzione durante il conflitto mondiale Nei giorni drammatici della primavera del 1944 , infatti, i romani supplicarono la Madonna del Divino Amore perché la città fosse risparmiata dalla devastazione della guerra. E la Madonna li ascoltò. Allora il parroco don Terenzi fece voto di costruire un nuovo santuario, più grande e bello, con il quale onorare la Madonna del Divino Amore “Salvatrice dell’Urbe”. Il voto poi è stato realizzato dai romani l’8 gennaio del 1996 quando il Cardinale Vicario Camillo Ruini ha posto la prima pietra del nuovo Santuario che è in grado di accogliere oltre 1500 pellegrini.

4 giugno 1944: un voto per la salvezza di Roma

All’indomani dell’8 settembre 1943, infatti, la zona del Santuario venne bombardata, e l’icona della Madonna fu portata a Roma: prima nella chiesetta della Madonna in piazza Fontanella Borghese e poi, nel mese di maggio, a San Lorenzo in Lucina. In quei giorni aumentò il numero dei fedeli al punto che La Civiltà Cattolica parlò di 15.000 comunioni distribuite quotidianamente, e Madonna dovette essere trasferita nella chiesa di Sant’Ignazio di Loyola a Campo Marzio. Poi il 4 giugno si decideva la sorte di Roma. Alle 18, nella chiesa di Sant’Ignazio, viene letto il testo del voto dei romani alla Madonna del Divino Amore affinché la città non venga distruzione della guerra. I fedeli promettono di erigere un nuovo santuario e di realizzarvi opere di carità. Quella stessa sera i tedeschi lasciano Roma e le truppe alleate fanno il loro ingresso in città. L’11 giugno anche papa Pio XII si reca nella chiesa di Sant’Ignazio e celebra una messa di ringraziamento alla Madonna del Divino Amore.

L’adempimento del voto

Terminata la guerra, grazie al rettore don Umberto Terenzi, il santuario rinasce, con il seminario degli oblati del Divino Amore, la Congregazione delle figlie della Madonna del Divino Amore e l’8 gennaio 1996 il cardinale vicario Camillo Ruini pone la prima pietra di quello che è diventerà il nuovo santuario. La struttura, progettata dal frate francescano Padre Costantino Ruggeri, pittore, scultore e vetrinista, è in grado di accogliere oltre 1500 pellegrini.

Gli ex voto

Il luogo più emozionante ed interessante che si può ammirare nel Santuario della Madonna del Divino Amore è sicuramente la sala degli ex voto che sono migliaia. Sono talmente tanti che il Santuario non riesce a contenerli tutti. Si trovano dappertutto: anche fuori, lungo la via, sui piazzali. Sono un segno di riconoscenza alla Madonna per tante grazie ricevute, ed esprimono la grande fede mariana dei romani. Tra gli ex voti si vedono quadri, formelle foto e manufatti. Dal soffitto pendono perfino la bicicletta di Gimondi e quella di Moser, donata dopo il record di Città del Messico . E poi ci sono gli sci di Tomba Campione del mondo, le magliette di Totti, Cassano e di tanti calciatori della Lazio: la maglia di Tommaso Maestrelli indossata nel 1941, la maglia di Ferdinando Viola del 1976, la maglia della nazionale olimpica di Bruno Giordano del 1983 e quella indossata da Roberto Muzzi, durante la finale di Coppa Italia vinta nel 2004 dalla Lazio contro la Juventus. Nelle sale degli ex voto vi sono moltissimi cuori d’argento, trofei donati da sportivi, oggetti appartenuti a uomini della cultura, della politica e dello spettacolo, ma anche povere vestine di neonati e di bambini, fiori d’arancio di giovani spose, lettere e fotografie incorniciate, ricordi di momenti tristi.

La spedizione Nobile

Tra gli ex voto conservati nel santuario vi è la “cuffia del radiotelegrafista Biagi che per grazia della Madonna del Divino Amore salvò da terribile morte i naufraghi caduti sui ghiacci del polo dal dirigibile della disgraziata spedizione Nobile”. Il dirigibile “Italia” toccò il Polo Nord il 24 maggio 1928 ed un quadro rappresenta la storia della spedizione: al centro c’è la cuffia, in alto è raffigurato il primo volo del generale Nobile ed il lancio sui ghiacci del Polo Nord della bandiera italiana; nel riquadro di sinistra la caduta del dirigibile e gli inutili tentativi dei superstiti di comunicare con la “Tenda Rossa”; a destra il disperato voto del telegrafista Biagi di donare la sua cuffia alla Madonna del Divino Amore se fossero riusciti ad uscire vivi da quella situazione disperata di morte sicura; nel riquadro in basso la radio, per 18 giorni rimasta muta, nonostante tutti i tentativi, all’improvviso inizia a funzionare, si ascoltano le prime voci di soccorso, arrivano gli aeroplani della salvezza, che riportano in salvo i naufraghi grazie all’intervento provvidenziale della Madonna il 24 maggio 1928. In un riquadro c’è scritto: ”La cuffia prodigiosa che per grazia ricevuta della Madonna del Divino Amore salvò da terribile morte i naufraghi caduti sui ghiacci del Polo dal dirigibile Italia della disgraziata spedizione Nobile”. Il dirigibile era partito il 5 aprile dall’hangar di Baggio. Il 25 maggio, dopo aver raggiunto il Polo, precipitò sul pack, perdendo sui ghiacci polari 10 uomini dell’equipaggio, mentre altri 6 rimasero intrappolati all’interno della navicella che andò dispersa con il suo carico umano. Dei sei uomini e del dirigibile non si seppe più nulla.

Sono migliaia ormai i pellegrini che ogni giorno, da oltre 250 anni, si rivolgono alla Madonna del Divino Amore. Il miracolo accaduto 250 anni fa, continua ancora oggi. ll miracolo del Divino Amore accadde nel 1740 nel bel mezzo del secolo dei lumi, un secolo che prestava fiducia solo nella ragione. L’uomo era diventato la misura di tutte le cose. La ragione umana, era la nuova Dea Ragione, che avrebbe spiegato ogni aspetto della realtà senza alcuna necessità di dovere ricorrere alle superstizioni cristiane. Non è stato così. I prodigi continuano. Non a caso Albert Einstein, famoso scienziato e premio Nobel per la fisica, affermava che chi non riconosce “l’insondabile mistero, non potrebbe essere uno scienziato”: perché non potrebbe capire la categoria della possibilità, fondamentale per ogni ricerca.

Le edicole

La devozione dei romani verso la Madonna del Divino Amore si manifesta anche attraverso numerose edicole sparse per la città; per alcune di queste la pietà popolare ha tappezzato i muri con piccole lapidi di grazie ricevute. Una grande quantità di questi ex voto, ad esempio, erano attaccati sulle mura aureliane nei pressi del Policlinico; dopo gli anni ’70, però furono tolti e rimontati sul muro esterno del santuario.

I Pellegrinaggi notturni e il sentiero del pellegrino

Il santuario del Divino Amore è anche meta di pellegrinaggi notturni molto cari ai romani: ogni sabato, dal primo dopo Pasqua all’ultimo di ottobre, si tengono pellegrinaggi notturni a piedi con partenza a mezzanotte da piazza di Porta Capena. I pellegrini, anche a piedi scalzi, dopo aver camminato per 14 km lungo la via Ardeatina, arrivano al santuario alle 5 del mattino dove ascoltano la messa del pellegrino. E’ la Roma cristiana che continua a sciogliere il voto per essere scampata nel ’44 alla barbarie nazista. Negli anni è nato anche “il sentiero del pellegrino” che, valorizzando la via Appia Antica, porta i pellegrini attraverso i campi fino al Santuario, evitando la via Ardeatina che è molto affollata. Il sentiero è stato inaugurato durante il Giubileo del 2000.

Giovanni Paolo II

“Fa’, o Madre nostra, che nessuno passi mai da questo Santuario senza ricevere nel cuore la consolante certezza del Divino Amore”. Sono le parole che Giovanni Paolo II, pronunciò la domenica 4 luglio 1999, al termine della Dedicazione del Nuovo Santuario della Madonna del Divino Amore. Ma papa Giovanni Paolo II è venuto in pellegrinaggio al santuario tre volte: il 1° maggio 1979 per l’apertura dell’Anno Mariano, il 7 giugno del 1987, e il 4 luglio 1999 per la Dedicazione del Nuovo Santuario. Papa Francesco, invece, è venuto per la prima volta il 10 aprile 2018, cinque anni dopo la sua elezione. Poi il loro rapporto si è intensificato, e alla Madonna del Divino Amore si è rivolto per invocare la fine della Pandemia da Coronavirus. Papa Benedetto XVI invece ci venne nel 2006, un anno dopo la sua elezione.

Fellini, Pasolini e il cinema al Divino Amore

Nel 1956 anche il cinema è approdato al Divino Amore: Federico Fellini vi girò alcune sequenze del film “Le notti di Cabiria”, con il pellegrinaggio votivo delle prostitute al Santuario. La pellicola uscì nel 1957 , ebbe il Premio Oscar come “Miglior film straniero” ed altri importanti riconoscimenti: la miglior interpretazione femminile a Giulietta Masina al Festival di Cannes 1957, il Premio Speciale OCIC a Fellini; due David di Donatello 1957; 4 Nastri d’argento 1958. I dialoghi in romanesco furono scritti da Pier Paolo Pasolini. Nella celebre colonna sonora, composta da Nino Rota, figura un brano dall’eloquente titolo “Picnic al Divino Amore”. Nel film, Cabiria interpretata da Giulietta , è una prostituta che insieme all’amica Assunta, cerca di consolare Oscar Cavalli, lo sposino abbandonato dalla moglie Wanda durante il viaggio di nozze a Roma. Per calarsi meglio in quella umanità che si viveva alla periferia della Capitale, Fellini chiamò Pier Paolo Pasolini come collaboratore ai dialoghi e alla sceneggiatura. Pasolini aveva appena scritto Ragazzi di Vita (1955). Nel film c’è la lunga sequenza del pellegrinaggio che la protagonista, insieme ad altre prostitute, compie al Santuario del Divino Amore nel giorno di Pasquetta, quando migliaia di romani si recano a rendere omaggio alla Madonna. Nel film il “Divino Amore” è il santuario dei poveri: donne di vita, storpi, ragazzacci, papponi, spacciatori. Ma anche dei malati, dei signori in automobile, dei preti e dei carri di fiori discesi dai Castelli. Fellini nel film rievoca proprio quella festa per la sua Cabiria, che vi si reca al santuario per chiedere alla Madonna la grazia di pentirsi e di liberarsi dal suo triste mestiere. Anche il regista Pupi Avati ha realizzato per TV2000 un bel documentario descrivendo la devozione dei romani per la Madonna del Divino Amore attraverso i pellegrinaggi al suo Santuario, specialmente quelli notturni.

Don Umberto Terenzi diventerà Beato

La straordinaria figura del parroco Don Umberto Terenzi è un altro “miracolo” .

Il 29 febbraio 1992 il Cardinale Vicario Camillo Ruini lo ha dichiarato Servo di Dio; il 23 gennaio 2004 ne ha aperto ufficialmente la causa di Beatificazione e Canonizzazione nella Sala della Conciliazione del palazzo Lateranense. “Sulla tua tomba – gli aveva predetto San Luigi Orione – fioriranno le opere”. La devozione verso la Madonna del Divino amore è ripresa nel 1931 grazie a lui che, dopo essere sopravvissuto ad un pauroso incidente stradale in quel luogo, consigliato dal beato Luigi Orione, divenne Rettore del santuario e lo fece rifiorire, . Don Terenzi diventò promotore della devozione alla Madonna del Divino Amore fino al 1974, quando morì. Per lui è ora in corso il processo di canonizzazione.

Il santuario degli Zingari e del Beato Zaffirino

Il 25 settembre 2004 è stato inaugurato il Santuario degli Zingari, dedicato a Zeffirino Giménez Malla, zingaro cattolico fucilato nel 1936, durante la guerra civile spagnola e beatificato nel 1997. Il primo martire gitano vene fucilato perché tentò di proteggere un sacerdote. Lo spazio circolare presenta una doppia gradinata in tufo per i fedeli, un altare centrale, un ambone e una croce in legno grezzo e nell’abside, una scultura in bronzo che rappresenta il beato. Una bellissima maiolica ricorda i 500.000 zingari sterminati dal nazismo. Ogni anno, il 4 maggio ospita il pellegrinaggio degli zingari cattolici. Nel santuario una ruota rimanda simbolicamente alla carovana e al vagabondare nomade, un cerchio, invece, indica l’accampamento, ricorda i momenti di sosta nei vari luoghi ed è la proiezione del cielo, il condizionamento degli astri e, in termini cristiani, della provvidenza.

I Beati Luigi e Maria Beltrami Quattrocchi

Nella cripta del santuario c’è la Tomba dei Coniugi Luigi e Maria Beltrame Quattrocchi. La loro causa di beatificazione è stata avviata il 25 novembre 1994, mentre il 21 ottobre 2001 Giovanni Paolo II li innalzò agli onori degli altari. Il miracolo che ha consentito la loro beatificazione riguarda Gilberto Grossi, un uomo colpito da una malattia invalidante fino dall’età di dieci anni; fra l’incredulità dei medici, nonostante la malattia sia rimasta in tutta la sua gravità, grazie all’intercessione dei Beati, non avvertirà di sintomi e dolori per cui riesce a realizzare il suo sogno di diviene neurochirurgo, di sposarsi e di condurre una vita normale. La loro beatificazione viene ricordata il 25 novembre, giorno del matrimonio.