Ricordo di Elena Cardenas Malagodi e i talibé, i piccoli mendicanti di Mbour

(di Paolo Mesolella su MIRACOLI) Volontaria in SENEGAL dal 1992 ci ha lasciato scuole e dispensari di cibo e medicine. Colpita dal covid ha scelto di essere sepolta nel Paese africano

. A Mbour ci sono 5000 bambini “talibé”: che vivono nei daara e mendicano per nutrirsi.

(di Paolo Mesolella) Il 17 marzo scorso è morta Elena Cardenas Malagodi, Presidente di Natangué Senegal e FAI in Senegal. Si è spenta a causa del covid. Una bella signora, dolce e buona. Volontaria da vent’anni in Senegal dove ha costruito scuole, dispensari, dormitori ed infermerie. E’ morta di primo mattino a Mbour. Una vita straordinaria la sua. Da interprete e curatrice di mostre d’arte era diventata volontaria in Senegal. Da interprete simultanea in cinque lingue presso le Organizzazioni delle Nazioni Unite e celebre organizzatrice di mostre d’arte, aveva scelto di fare volontariato in Africa dove ha anche chiesto di essere sepolta. Aveva studiato presso l’Università di Ginevra e presso il City of London College. La sua attività di interprete l’aveva portata a conoscere e frequentare artisti e letterati come Iosif Brodskji , Michail Baryshnikov e Isaiah Berlin. Poi conobbe l’artista cubato Agustin Cardenas, lo sposò e visse con lui a Parigi. Negli anni Ottanta organizzò mostre di Cárdenas, Ercole Monti, Martine Franck, Henri Cartier-Bresson, Balthus, Alberto e Diego Giacometti, Jean Arp. Il grande Cartier-Bresson le fece perfino un ritratto fotografico. Nel 1988 si risposò con il liberale Giovanni Malagodi. Ma il loro matrimonio durò solo tre anni . Alla morte di Malagodi in lei inizia una nuova passione: il Senegal, dove fonda e diventa presidente di due ong impegnate nell’assicurare istruzione ai bambini e aiuto alle donne in difficoltà.

Io Elena l’ho conosciuta nel mese di maggio 2014 mentre scrivevo il libro” Il Capitano Antonio Iannotta, Medaglia d’oro al valor militare”. Il capitano Iannotta era suo padre. Ci incontrammo a Roma, nel Museo della Resistenza, in via Tasso 135 e scoprii una donna straordinaria, molto umana e disponibile. Aveva 75 anni ed era già stata moglie dello scultore cubano Agustin Cardenas e del senatore liberale Giovanni Malagodi. Mi raggiunse trafelata nello storico museo romano per parlarmi di suo padre Antonio e della sua nuova vita in Africa, tra i bambini e le donne del Senegal. Mi domandò: “Cosa vuole sapere di me? Ha letto il catalogo “Natangué Senegal?. Parla della mia passione: il Senegal. Da quando infatti nel 1992 sono approdata nel Senegal ed ho incontrato i suoi bambini e le loro mamme, è nato in me il desiderio inarrestabile di stargli vicino. Sono nate così la onlus “FAI in Senegal” e l’associazione francese “Natangué Senegal” che si occupano appunto dei bambini e delle loro mamme nel quartiere Zone Sonatel di Mbour e danno loro la scuola, il cibo, le medicine e se possibile, un lavoro”. Rimanemmo a parlare di lei e di suo padre Antonio due ore dopodiché se ne andò lasciandomi l’ impressione di aver incontrato una donna fuori dal comune, con tanti interessi, tanti amici volontari e soprattutto tanti “figli” adottati in Senegal. Elena a Riga nel 1954

Elena aveva alle spalle un’infanzia difficile. Era nata a Roma il 16 agosto 1936, da una madre lettone di origine ebraica e da un ufficiale italiano. Lei stessa mi raccontò com’era andata:

“Mamma Sulamita, mi disse, è nata a Riga, in Lettonia, poi, nel 1934 era venuta a Roma per studiare all’Accademia di Arte Drammatica. In quello stesso anno ha incontrato papà Antonio Iannotta.

Mamma, allora studentessa, aveva deciso di impartire lezioni private di russo e pubblicò un annuncio su un giornale. Lui che era amante delle lingue, rispose all’annuncio. E così, due anni dopo, é nato l’amore e il 16 agosto del 1936, sono nata io a Roma. Circa due anni dopo però, il 10 luglio 1938, mio padre partì per la guerra in Spagna. Allora mia madre, rimasta sola con me bambina, avvicinandosi la guerra, ha preferito ritornare in Lettonia dal padre. Durante la guerra, sfollati da Riga, eravamo stati costretti a rifugiarci nella Russia profonda, dove non c’era la guerra. Laggiù mia madre faceva l’attrice recitando poesie ai soldati feriti che si trovavano negli ospedali di Tachkent. Poi, finita la guerra, nel 1947 mia madre scrisse una lettera a mio padre a Roma. Lui ci rispose e da allora si è sempre occupato di noi, mandandoci dei pacchi con vestiti e medicinali, perché io avevo la tubercolosi. Abbiamo potuto lasciare la Russia, solo dopo la morte di Stalin, nel 1955. Quando sono ritornata a Roma ho conosciuto mio padre tre anni prima che morisse. Sono stata in casa della sua nuova famiglia solo due volte, perché da un anno si era unito in matrimonio con Edgarda Piacentini. Una volta sono stata a colazione nella loro casa: io volevo fare l’attrice e papà aveva voluto farmi incontrare Sofia Loren: erano amici e parlavano tra loro in napoletano. Papà mi ha permesso di studiare lingue a Ginevra e a Londra. Grazie a questo sono diventata interprete simultanea in 5 lingue per 25 anni. E ho conosciuto il Senatore Malagodi, perché papà era liberale ed avevano un amico in comune: Mario Sciacca. E’ stato lui a presentarmelo prima che ci sposassimo. Mio padre era anche monarchico e molto amico del re Umberto. Si sapeva che se il re avesse vinto al referendum, sarebbe diventato il suo Ministro della Difesa. Vivevo con mamma in Inghilterra e studiavo a Londra all’Università quando un giorno ci telefonò Mario Sciacca e ci disse che mio padre era morto”. Da allora la vita di Elena cambiò.

Spiega in un’intervista ad Antonio Gnoli su Repubblica del 24 agosto 2015:

“Scelsi di andare in Africa, alla morte di Giovanni Malagodi, il mio secondo marito, allora segretario e presidente del Partito liberale Italiano. Fu un viaggio per allontanarmi dal dolore. Ma il mio dolore non era nulla rispetto a quello che vidi. Arrivai in Senegal nel 1991 con uno dei miei figli. Era sotto Natale. Da turista mi sembrava di approfittare delle difficoltà nelle quali versava quella gente.

Quando arrivai nel Senegal, mi accorsi che bastava spendere un milione di lire per costruire un pozzo utile ai bisogni di un piccolo villaggio. Cominciò così la mia avventura. Capii che la povertà peggiore non era rurale, ma urbana. Che i villaggi spesso venivano abbandonati nel nome di un miraggio legato alla città. Capii che la prima cosa da affrontare era l’alfabetizzazione dei piccoli. Oggi, dopo vent’anni di lavoro, abbiamo messo in piedi scuole per duemila bambini, creato cooperative di donne. Abbiamo ridotto l’accattonaggio infantile che in Senegal è una vera piaga.

I Talibé

Nel Senegal infatti vi sono molti bambini “Talibé” ed hanno una storia un po’ complicata. Vivono per lo più nelle “daara”, le scuole coraniche e viene trasmessa loro un’educazione religiosa. Dove anche il mendicare fa parte dell’educazione. Hanno l’obbligo di raccogliere nel corso della giornata, riso, zucchero, denaro. È una forma di sfruttamento. I bambini generalmente sono orfani, oppure affidati da famiglie troppo povere che non ce la fanno a mantenerli. Bambini dal futuro tragicamente segnato. Quello che abbiamo tentato di fare è integrare queste “daara” con delle forme di scolarizzazione…”.

Il mio impegno, spiega ancora Elena, non prescinde dalla mia storia. Dalla mia infanzia che certamente non è stata facile. Sono nata a Roma, dove mia madre arrivò nel 1934 con il miraggio di fare l’attrice. Era di Riga. A Roma ebbe una storia con un ufficiale italiano che la mise incinta di me e poi nel 1940 partì per la guerra. Mia madre non ebbe più sue notizie e tornammo a Riga” dove nel 1941 arrivò la guerra. E per gli ebrei la situazione era drammatica. Riga era un mattatoio. Allora partimmo per Tashkent dove la guerra era meno cruenta. Eravamo sfollati. La fame era umiliante. A volte rubavo della frutta. Si andò avanti così fino al 1945 quando tornammo a Riga e mia mamma grazie al suo passato di attrice, ottenne di recitare in un ospedale militare. Qui incontrò e sposò un giornalista russo che dirigeva un giornale ma finì alcolizzato e la mamma divorziò. Restai a Riga fino a 19 anni, finché a mamma venne l’idea di scrivere a mio padre a Roma. Lui rispose ed io arrivai a Roma nel 1955. Quando rividi mio padre era diventato un ricco produttore cinematografico. Aveva prodotto film importanti con Eduardo De Filippo, Sofia Loren, Marcello Mastroianni e Alberto Sordi. Ma si era sposato. E compresi subito che la moglie non aveva nessuna voglia che frequentassi la loro casa. Perciò tolsi il disturbo. Nel 1960 conobbi il mio primo marito: Agustin Cárdenas”. uno scultore cubano di origini senegalesi. Era venuto a Parigi con una borsa di studio. E quando realizzò la prima mostra in galleria la presentò Breton. Io lo conobbi lungo il Boulevard Saint-Germain a Parigi, me ne innamorai e lo sposai nel 1962. Dopo quindici anni però divorziammo. Fui io a scegliere. Avevo quarant’anni. E ci sono voluti dieci anni di analisi per superare i sensi di colpa nei riguardi dei miei quattro figli. In seguito ho sposato Giovanni Malagodi. In quel periodo, agli inizi degli anni Ottanta, organizzavo mostre d’arte di Cárdenas, Ercole Monti, Martine Franck, Henri Cartier-Bresson, Balthus, Alberto e Diego Giacometti, Jean Arp e i Dadaisti.

Morì tre anni dopo che ci eravamo sposati ed ho sentito la sua assenza. L’ha colmata la mia Africa. “Non sono credente, conclude Elena nell’intervista e penso che Dio deve essere in ogni cosa. Abbiamo voluto, nonostante questo, ricordarla nella nostra rivista perché una donna in continua ricerca come lei è stata baciata, come una Missionaria, dal miracolo della carità di Dio verso i fratelli più poveri.

L’Associazione Natangue Senegal

L’associazione “Natangué Sénégal” di Elena opera à Mbour, dal 9 giugno 1999. Ed ha la sua sede a Parigi nel quartiere Zone Sonatel. Scopo dell’associazione è la lotta alla povertà, all’esclusione, alla mortalità infantile, mediante la costruzione di scuole, la formazione professionale e il microcredito. Lavora in stretta collaborazione con l’associazione sorella FAI in Senegal, gestita dalla stessa Elena e fondata nel 2006. All’inizio si dedicava alla cura dei bambini disabili. Poi nel 2004 nasce “ La Maison de l’Etudiant Handicapé “ nel quartiere Zone Sonatel. Nel 2005 L’associazione costruisce una scuola per l’infanzia abbandonata su un terreno di 2.800m². Nel 2006 con

FAI in Senegal distribuisce cibo, medicine e vaccini per ridurre la mortalità infantile. Nel 2008 nasce un altro edificio con quattro padiglioni per ospitare 200 bambini, (che diventeranno in seguito 600), una Casa per le mamme con scuola di cucito e tessitura, una cucina, un’infermeria per le visite pediatriche e la distribuzione quotidiana del cibo, corsi di alfabetizzazione per adolescenti, riunioni périodiche con le mamme per la cura dei figli e aiuti economici. Nel 2010 parte il progetto “Agricoltura” per le donne, con l’apertura di rivendite di cereali e di nuove aule per accogliere fino a 988 bambini. Nel 2011 prende il via la raccolta di miele, arachidi, pomodori, patate. Lo stesso anno nasce un Centre di formazione professionale con cinque edifici e due terreni agricoli. Nel 2013 apre un’altra infermeria nel quartiere Zone Sonatel per 1200 bambini. Nell’ottobre 2014 vengono costruite a Mbour altre aule per un totale di 18 aule nel quartiere. Il 3 agosto 2018, per il suo compleanno avvia una raccolta fondi per costruire ancora scuole. Scrive su FB: “Cette année, pour mon anniversaire, j’appelle aux dons pour Natangué-Sénégal. J’ai choisi cette association car sa mission me tient à cœur et j’espère que vous envisagerez de m’aider à célébrer mon anniversaire avec une contribution. Tout don, aussi petit soit-il, m’aidera à atteindre mon objectif. Je veux aider Demain Ensemble de Mbour à avoir une belle école inclusive pour 200 enfants dont plus de 50 sont porteurs d’handicap. Notre association ensemble avec FAI in Senegal et Natangué Senegal a déjà trouvé environ 15.000 euros”.

FAI in SENEGAL

Anche la onlus FAI in Senegal, diretta da Elena Malagodi insieme all’Associazione francese Natangué-Sénégal, si occupa dei bambini e delle loro mamme nel quartiere Zone Sonatel di Mbour. Il distretto scolastico Natangué oggi costituito può ospitare 900 bambini dai 3 ai 12 anni. FAI in Senegal li sostiene distribuendo un pasto al giorno agli alunni e organizzando una visita medica per tutti i bambini. Nella “Casa delle Mamme”, le donne ricevono informazione, formazione e possibilità di inserimento nel lavoro. Nel 2010 sono state costruite altre aule in un’altra scuola del quartiere. A Mbour ci sono 5000 bambini “talibé”: che vivono nei daara e mendicano per nutrirsi. L’associazione cerca di aiutare il Daara di Warang perché i bambini che ci vivono siano protetti. Inoltre FAI in Senegal sostiene dal 2009 una cooperativa di pescatori alla piccola piroga.

Box 3 MBOUR

La “Missione” di Elena è nata a Mbour, una grande città di 400.000 abitanti. E i bambini sono le principali vittime della precarietà dovuta alla sovrappopolazione.: mancano scuole, ospedali, acqua potabile, ma aumentano le malattie, l’abbandono e la prostituzione. L’associazione Natangué Sénégal sostiene l’educazione con la costruzione di scuole, di infermerie, attività agricole e la distribuzione di cibo, medicinale, borse di studio per studenti e la formazione professionale per le donne e per i disabili

IL LIBRO

Il libro “Natangué Sénégal”, pubblicato nel 2011 con la prefazione dell’allora Presidente del Senato Renato Schifani, presenta diversi testi su Elena Malagodi e le sue opere umanitarie in Senegal: la scuola Natangué a Mbour , la cooperativa delle donne di Natangué, la cooperativa dei pescatori, la Scuola Elementare di Sonatel, la Cucina, i Talibé piccoli mendicanti di Mbour . Scrive Schifani:

“Queste immagini raccontano un mondo da noi tanto distante (e non solo geograficamente) eppure drammaticamente vicino. L‘opera svolta a favore dei piccoli di Mbour, pregevole sia per impegno sia per risultati, è un tassello, una tessera di mosaico di quella generosa attività , il volontariato , che l’essere umano è chiamato a svolgere per aiutare i suoi fratelli e le sue sorelle. Il volontariato è il segno di una speranza vissuta e testimoniata, di un incontro con l’altro che riscopre il senso profondo di una solitudine vinta da una solidarietà in grado di divenire vincolo di fraternità per un destino comune”.

L’Inferno dei Talibé

Marco Cochi su “Nigrizia” del 14 giugno 2019 ricorda un dettagliato studio che documenta l’orrore quotidiano cui sono sottoposti i bambini senegalesi discepoli delle scuole coraniche, utilizzati come schiavi dai maestri che li trasformano in mendicanti. I talibé senegalesi (che nella lingua wolof significa discepoli), sono bambini che frequentano le daraas, scuole coraniche gestite dai marabutti, maestri che costringono questi bambini sporchi e malvestiti a mendicare nelle strade e chiedere soldi agli automobilisti e ai passanti. La Human Rights Watch, una coalizione di ong senegalesi, ha pubblicato un dettagliato rapporto nel quale documenta i gravi abusi subiti tra il 2017 e il 2018 da questi bambini. I gruppi di ricerca hanno parlato con decine di bambini talibè, molti dei quali di età inferiore ai cinque anni, Dalle testimonianze raccolte, nel biennio, è emersa la morte di 16 bambini talibé a causa di percosse da parte dei maestri coranici, per malattie o per essere stati esposti a situazioni di pericolo nelle strade in cui erano stati mandati a chiedere l’elemosina. Il rapporto documenta gli abusi fisici contro i talibè in 8 delle 14 regioni del Senegal, dove si sono registrati 61 casi di percosse e maltrattamenti; 15 casi di stupro; 14 casi di bambini imprigionati, legati o incatenati nelle scuole; oltre alla diffusa pratica dell’accattonaggio forzato. Ad aprile, un maestro coranico è stato arrestato a Mbour per aver provocato la morte di un bambino, a causa di un pestaggio. Il report stima che oltre 100mila bambini talibé in Senegal siano costretti dai loro insegnanti coranici a elemosinare quotidianamente denaro e cibo. Molti marabutti stabiliscono quote giornaliere di accattonaggio che i talibé devono incassare per non essere cacciati dalla scuola o, peggio, per non essere picchiati a sangue. In totale, 63 degli 88 talibé intervistati hanno rivelato che il loro insegnante coranico li aveva costretti a chiedere l’elemosina per una quota giornaliera compresa tra i 100 e 1.250 franchi CFA (20 centesimi di dollaro e 2,20 dollari), una somma notevole se si considera che il 70% della popolazione del Senegal vive con meno di due dollari al giorno. A conferma della veridicità delle violenza, i ricercatori di Human Rights Watch e Ppdh hanno riscontrato cicatrici e ferite su diversi bambini che hanno riferito di essere stati vittime di abusi. Il Senegal ha leggi che vietano l’abuso sui minori e la tratta di esseri umani, ma finora le misure adottate dal governo per proteggere i talibè e sono state del tutto inefficaci.

Elena e l’arte.

Elena è stata anche una nota gallerista e critica d’arte, sono numerose le sue mostre su Cardenas a Carrara, a Lorenzelli arte a Milano, al Museo Correr di Venezia, a Parigi, a Londra, su Ercole Monti alla Galleria Anglica a Roma nel 2014, su Dada Cabaret Voltaire con Hugo Ball, Marcel Duchamp al Parco della Musica a Roma e all’istituto svizzero nel 2003, alla “Maison de l’Amerique latine” nell’aprile 2020 a Parigi.

Elena oltre ad allestire importanti mostre ha pubblicato interessanti cataloghi di critica d’arte per Mazzotta ed Electra di Milano come “Dada a Zurigo. Cabaret Voltaire” (2003), “Balthus, Alberto e Diego Giacometti, Henri Cartier- Bresson, Jean Leymarie, Martine Frank ”L’Amitié, la seule Patrie” nel 2000, “Arp Jean & Sophie Taeuber (2006), ”Carrara, Cardenas e la negritudine”(2015) , “Casrdesan. Mon ombre apres minuit” (2020). “Natangué Senegal. Il lavoro per i bambini e le donne del quartiere Zone Sonatel di Mbou (2015)

La negritudine di Cardenas

Particolarmente ispirata è la personale su Augustin Cardenas, il suo primo marito, a Carrara, avente come tema la negritudine: sculture in marmo, in legno, bronzo, gessi, tempere e disegni. La negritudine che associa il suo grande amore per Cardenas, suo marito con quello per il Senegal il suo paese adottivo.

Cardenas infatti, era nato a Cuba ma aveva origini africane. La “negritudine” faceva riferimento alle radici africane dell’artista. Totem, simboli primitivi e rimando ai miti, ai riti e alle tradizioni ne sono esempio.

Agustin Cárdenas, morto nel 2001 è un artista di fama mondiale: era nato a Matanzas (Cuba), città in cui ha vissuto fino al 1955, quando, dopo aver ottenuto una borsa di studio presso l’Accademia di Belle Arti di San Alejandro, si trasferisce a Montparnasse a Parigi, dove viene accolto da André Breton nel movimento surrealista. Vive e lavora a Parigi e dal 1964 inizia a lavorare a Carrara. Intanto abbandona la sua formazione classica per ritornare alle sue origini africane. Espone nella leggendaria galleria “Le point cardinal” a Parigi. Poi, dal 1968 a Nogent sur Marne, in Canada, in Austria, in Giappone, in Istraele, in Corea. In Italia nel 1962 espone presso la Galleria Arturo Schwarz a Milano. Poi presso La Bussola di Torino nel 1969, alla Galleria Lorenzelli di Bergamo nel 1971 e nel 2004, a Pietrasanta dove si trovano le sue sculture in bronzo. Nel 1994 ritorna a vivere a Cuba, all’Avana dove morirà nel 2001. Nel 1997 al Refettorio delle Stelline di Milano la prima mostra antologica curata da Elena Cárdenas Malagodi. A Carrara ha lavorato sui marmi per più di 30 anni.