Maddaloni. Sostenibilità ambientale e biodiversità al Villaggio dei Ragazzi.

(Caserta24ore) MADDALONI “Il Villaggio dei Ragazzi si conferma punto di riferimento importante per le organizzazioni di volontariato e le diverse espressioni di cittadinanza attiva del territorio campano. Il percorso avviato dal nostro Ente ha l’obiettivo di diffondere sempre più tra i nostri studenti la cultura della sostenibilità ambientale, che, tra l’altro, è centrale nel programma scolastico delle ore legate all’educazione civica”. Con questa dichiarazione, Felicio De Luca, Commissario straordinario della Fondazione Villaggio dei Ragazzi, dà il via alla seconda e conclusiva giornata “virtuale” sulla difesa della Biodiversità (il primo appuntamento si è tenuto lo scorso 20 Marzo). L’evento si terrà in diretta streaming, sulla pagina ufficiale Facebook della Fondazione sabato, 10 aprile p.v., a partire dalle ore 9.00. Interverranno Raffaele Lauria, chimico e delegato del WWF Italia per la Campania, che illustrerà le attività e la missione del WWF, che da anni combatte il degrado del pianeta, e Renato Perillo, biologo e consigliere del WWF Caserta, che invece affronterà il tema della Biodiversità nel territorio casertano.