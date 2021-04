Caserta. Un convegno online dell’Unione Exallievi don Bosco di Caserta, ricorda don Adolfo L’Arco

(Caserta24ore) CASERTA – La pandemia non ferma le attività dell’Unione Exallievi don Bosco di Caserta che domenica 11 aprile alle 10.00 celebra, in diretta social, il suo 101° convegno annuale. Al centro dell’incontro vi sarà la figura di don Adolfo L’Arco – esempio di grande salesianità – educatore di tanti giovani della casa casertana, filosofo e scrittore, scomparso nel 2010. L’evento, che raccoglie ogni anno centinaia di ex allievi del liceo salesiano casertano, si svolgerà, così, in una modalità più adatta al momento emergenziale senza mancare un appuntamento costante da più di un secolo. Sarà possibile partecipare al convegno attraverso la piattaforma Zoom, l’evento sarà trasmesso anche in diretta sulla pagina Facebook Unione Ex Allievi Don Bosco «Umberto Cirillo» Salesiani Caserta. A seguire, sarà trasmessa anche la messa delle 12:30. A presenziare l’iniziativa il presidente dell’Unione, Alfonso Voccia, ed il direttore della casa salesiana di Caserta, don Antonio D’Angelo.

«Ancora una volta l’emergenza non ci ferma – dichiara il presidente Voccia – e la scelta di dedicare l’evento online alla figura di don Adolfo L’Arco non è casuale. La sua esperienza nella casa salesiana di Caserta ha lasciato un segno nel cuore di tanti exallievi, un segno indelebile che molti portano nel cuore con una viva memoria. Don L’Arco è, per molti, un vero esempio di santità e, per questo motivo, il convegno annuale dell’associazione sarà l’occasione per raccogliere memorie e testimonianze sulla sua vita con la speranza di saper provocare un movimento dal basso che possa portare la sua figura agli onori degli altari. Sarà un percorso lungo e non facile, ma noi vogliamo provarci».