Caserta. Vaccinazioni: seconda dose a quasi tutti gli 80enni, al via le prenotazioni per i 60enni

Dal 10 aprile all’indirizzo internet sotto e’ possibile procedere alle prenotazioni delle vaccinazioni anticovid per le persone da 60 a 69 anni di eta’. Serve il codice fiscale tessera sanitaria, informazioni sui farmaci assunti/patologie non gravi, un numero di cellulare e un indirizzo di posta elettronica da inserire in piattaforma.

Soltanto le persone inserite nella piattaforma aventi titolo possono essere vaccinate. E’ inutile presentarsi ai centri vaccinali se non si e’ preventivamente inseriti i propri dati in piattaforma e se non si ha titolo. Nel caso siano disponibili dosi a fine giornata e fermo restante il possesso dei requisiti (inserimento in piattaforma Soresa in attesa di chiamata), alcuni centri vaccinali della provincia di Caserta hanno provveduto a somministrare il vaccino agli accompagnatori, che comunque devono aspettare la fine delle somministrazioni giornaliere.

L’indirizzo per prenotare e’

https://adesionevaccinazioni.soresa.it/adesione/cittadino

Quello per scaricare l’attestato e le info personali

https://adesionevaccinazioni.soresa.it/info/cittadino

Intanto, in provincia di Caserta e’ stata somministrata la seconda dose di vaccino a quasi tutti gli 80enni e la prima dose ai 70enni, oltre che alle categorie speciali: forze armate, personale scolastico. Gli operatori sanitari furono i primissimi.

Per quanto riguarda la somministrazione del tipo di vaccino, a prescindere dalla categoria di appartenenza, la scelta dipende, oltre dalla disponibilita’ delle dosi, sopratutto dalle patologie del vaccinante e viene stabilito dal medico, anche in sede di somministrazione, cosi’ come avviene per i pazienti fragili.