Pasqua 2021, Il messaggio di Mons. Angelo Spinillo

(Caserta24ore) AVERSA “La morte può solo minacciare l’umanità ma non ha nessun potere sul bene: Buona Pasqua con una benedizione grande al cuore di ciascuno di voi” https://youtu.be/YFNuta8WNzg

Con grande gioia Mons. Angelo Spinillo rivolge a tutti l’augurio di Pasqua. “La benedizione di Pasqua richiama il senso luminoso del battesimo che abbiamo ricevuto: nella passione abbiamo visto Gesù presentarsi come l’agnello mite, che si offre totalmente per insegnare all’umanità la ricchezza dell’essere figli di Dio. Ora ci siamo immersi nel Cristo Signore per poter vivere con lui come un’umanità rinnovata”.

Nonostante le grandi difficoltà con le quali la pandemia ci costringe a confrontarci in queste giornate sante, siamo chiamati a vivere tutti insieme con gioia e speranza quel grande passaggio che è la Pasqua.

“La passione del Signore Gesù si risolve in un Sepolcro vuoto. La morte può solo minacciare l’umanità ma, in realtà, non ha nessun potere sul bene, sull’amore, sul desiderio di libertà nella bontà e nella giustizia di Dio. Buona Pasqua a tutti, dunque, con una benedizione grande al cuore di ciascuno di voi.”