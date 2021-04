Una Pasqua per rinascere.

(Giulio De Monaco) TEANO La Pasqua di tanti e tanti anni fa, don Michele predicava alle sue pecore, che conosceva una per una, di cui sapeva il nome, il cognome, il soprannome e anche tantissime cose segrete sussurrate all’ombra del confessionale. Era una Pasqua alta, alias le nevi si andavano sciogliendo sui monti in freschi Ruscelli dalla voce di cristallo, le gemme stentavano a germogliare timide sulle piante infreddolite, il mare ruggiva al vento robusto, i ghiri erano prossimi al risveglio del letargo, le volpi uscivano di notte dalle loro tane a scovare galline da pappatoria. Don Michele parlava alla sua gente, molte Pasque aveva parlato al suo gregge con evangelico ardore, a volte con parole di fiamma, a volte con promesse di miele. Questa volta però in particolar modo parlò di pace e di concordia, di unità e di perdono. Le parole fluttuavano sui banchi e si perdevano nel cielo di marzo. C’era chi pensava al cappone fumante sul tavolo, chi alla salsiccia arrostita al fuoco del camino ancora acceso, chi pensava ai fatti suoi, e chi a niente; c’era chi pisolava con un ronfo gentile in sordina in fondo alla chiesa. La bellezza della Pasqua avvolgeva in una coperta di promesse e speranze il ben vestito e affamato uditorio. E don Michele termino’ così di botto, senza preavviso e come ispirato disse : l”‘avvenire riposa nelle opportunità, cari figliuoli, o le cogliete al volo o vi seccherete come il fico del vangelo” . Di lontano, verso Tuoro, il belato di una pecora eremita si perse nell’aria d’argento.