Teano. Il tatuaggio di una storia.

(Giulio De Monaco) TEANO Scrivere storie è come smerigliare un tatuaggio su un rainbow di perla, o qualsiasi spazio di epidermide del corpo, naso incluso, se si presta. Una storia è come una tessitura, può venire facile spontanea, ben costruita, interessante, avvincente, noiosa, barbosa, epica, a volte avvolta nella sottile filigrana di un’elegante erotismo. E perché no l’erotismo È qualcosa di indefinibile, di volatile, di sensibile, di fantastico, di sublunare, divorante orme criptiche. Lo stesso vale per il tatuaggio che può essere fatto in molti modi con Sapienza, con inventiva, con sagacia, con abilità espressiva e tecnica con strade di ghirigori labirintici. I politici di Teano ne hanno fatto un dettato horror un tattooincubo. Dora e Giovanni hanno tatuato la speranza sulle pareti sdruciti in un paese in via di estinzione. La signora Nora tatua lamentele per la mancata raccolta della spazzatura. E ha ragione. La storia della spazzatura è stata la piaga di tutte le amministrazioni a partire da quella infelicissima del Maestro, neppure Zarone sindaco ha fatto sconti. A tal proposito c’era una zozzeria diffusa degna dei fori Imperiali o del Colosseo. Cristina tattoo a sogni e i fiori lassù sulle montagne tra boschi e valli D’Or e caseifici di tutti i tipi tra i quali primeggia lo Spennar, che giganteggia tra i Golosi dell’altopiano. Giarrusso presidente tatuaneventi e fotografie e quando gli prende la nostalgia sono Razzi da mania. La Katia Trentini tatua il sogno di un Salvini presidente tre cappelli stile Via col vento. Angel Gilda tatuaggi bellissimi post a manetta Tutti abbiamo un tatuaggio da raccontare. Questa storia può essere continuata invito i nostri amici a farlo. È facile, basta lasciarsi andare sulle ali di un’aquila.