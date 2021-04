Teano. Al Foscolo 100 mila euro per computer, tablet e libri per gli studenti

(Caserta245ore) TEANO-SPARANISE. Pubblicato l’Avviso sul sito della scuola. Grazie a due diversi progetti PON sono arrivati centomila euro all’ISISS “Foscolo” di Teano e Sparanise per l’acquisto di computer , tablet e libri di testo da assegnare in comodato d’uso a quanti ne fanno richiesta. Il relativi “Avvisi” per gli studenti beneficiari della concessione, già sono stati pubblicati sul sito on line della scuola. Dopo i 120 device (tra tablet e computer) che sono stati già consegnati agli studenti nei mesi scorsi per permettere loro di partecipare alla Didattica a distanza, ora il Foscolo compra altri 200 tablet e tanti libri di testo da consegnare gratuitamente ed in comodato d’uso agli studenti che ne dovessero fare ancora richiesta. Grazie infatti a due diversi PON, sono disponibili altri centomila euro: (85 mila per il progetto PON Ovolone digitale2 e altri 15 mila euro per il progetto “Smart Class Ovolone 4.0”. Il primo prevede l’acquisto e la concessione di libri scolastici e device agli alunni, il secondo prevede l’acquisto di LIM e piattaforme didattiche per la DAD. L’obiettivo del PON è quello di migliorare le competenze chiave degli allievi, l’azione è quella di potenziare la conoscenza delle nuove tecnologie e dei nuovi linguaggi. Lo scopo del finanziamento è anche quello di supportare le famiglie e gli studenti che a causa dell’emergenza epidemiologica da Covid-19 e della conseguente crisi economica, vivono situazioni di disagio che in alcuni casi potrebbero compromettere il loro diritto allo studio. “Per questo, spiega il preside Mesolella, il nostro istituto intende supportare le famiglie con libri e device, attraverso l’acquisto e la loro successiva concessione in comodato d’uso per l’sanno scolastico in corso. Per questo è stato pubblicato l’avviso per la selezione degli studenti beneficiari della concessione. Oltre a questi due progetti ve ne sono ancora altri due in cantiere: il Progetto PON “Orientamento formativo”, quattro moduli e 120 ore per un costo di 22.mila euro ed un progetto sul pensiero computazionale e per la cittadinanza digitale che prevede 150 ore ed un costo di 25 mila euro