Caserta. Non togliamo l’oratorio ai giovani

(Caserta24ore) CASERTA. Sono a rischio le attività dell’oratorio Salesiani, sito in via Don Bosco. Sono ormai due anni che parte del complesso è chiuso a seguito di un’istanza di alcuni residenti che hanno segnalato rumore causato dai ragazzi dell’oratorio. Nei giorni passati si è anche organizzata una “mobilitazione digitale” per garantire la riapertura. Caserta Decide, movimento politico casertano protagonista alle prossime elezioni, non è rimasta indifferente:“Caserta ha bisogno di una rivoluzione culturale che metta al centro la gioia dei più piccoli e dei giovani” dichiara Raffaele Giovine, candidato a Sindaco per Caserta. “Come tante e tanti sono cresciuto passando la mia estate all’Estate Ragazzi organizzata dall’Oratorio Salesiano: un momento di aggregazione in un luogo di cura. Sarò sempre al fianco di chi si adopera per bene della città. Dovremmo essere grati per ciò che fanno per Caserta: sono persone straordinarie che non si sono mai fermate nemmeno durante la pandemia attivando un servizio di consegna a domicilio della spesa. Sono fiducioso nella Magistratura e da Sindaco lavorerò affinché si moltiplichino spazi come questo per dare ai giovani luoghi di aggregazione diversi dalla strada e dai centri scommesse”. “Come Caserta Decide” dichiara la coordinatrice Sara Femiano “siamo accanto a chi ogni giorno si spende per permettere ai giovani di questa città di usufruire di luoghi di socializzazione, che purtroppo a Caserta mancano o sono molto trascurati. Auspichiamo una risoluzione rapida della controversia fra i residenti del quartiere e l’Istituto Salesiano, affinché il buon senso e la cura della nostra troppo spesso sacrificata gioventù, prevalgano da parte di tutti”