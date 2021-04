Aversa, Il mistero della Pasqua – Beni Culturali

(Caserta24ore) AVERSA Un percorso virtuale per contemplare il mistero pasquale attraverso le opere storico-artistiche più significative della diocesi https://youtu.be/7y1S25Mp6zA. Il mistero della Pasqua, celebrato nei riti liturgici della Settimana Santa, è al centro della fede cristiana e rappresenta il fulcro della vita della chiesa, della salvezza in Gesù Cristo. Da sempre le narrazioni evangeliche della Passione, morte e Risurrezione di Cristo hanno ispirato gli artisti più importanti nella creazione di straordinari capolavori d’arte sacra che ne hanno illustrato gli episodi salienti. In questo percorso virtuale contempleremo il mistero pasquale attraverso le opere più significative dal punto di vista storico-artistico presenti nella diocesi di Aversa.

Testi a cura di Stefano Cavallo, Paola Improda, Ernesto Rascato, Giulio Santagata, Raffaele Vitale