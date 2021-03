Teano. I ragazzi del Liceo Linguistico in ASL con l’Università di Udine studieranno il Diritto Europeo in lingua inglese

(Caserta23ore-IlMezzogiorno) TEANO Ancora un passo avanti per il Liceo “Ugo Foscolo” di Teano. Dopo la firma delle Convenzioni con l’Università “Cà Foscari” di Venezia e con le Università di Napoli e di Cassino, le sue ragazze ed i suoi ragazzi della classe terza Liceo Linguistico seguiranno un Percorso di Alternanza Scuola Lavoro con la prestigiosa Università di Udine, in lingua inglese. Il percorso “Discovering the European Union” è un interessante laboratorio di diritto sull’Unione.Europea, tenuto in lingua inglese, su testi originali. Il percorso fa comprendere ed elaborare le informazioni relative ai valori dell’Unione europea, al suo funzionamento e alle sue politiche, con particolare riferimento al significato di “cittadinanza europea”. Dopo la firma della Convenzione, triennale, tra il Dirigente Scolastico del Foscolo, prof. Paolo Mesolella e il magnifico Rettore dell’Università di Udine, prof. Roberto Pintor, nei prossimi giorni inizieranno anche le lezioni relative all’ interessante percorso formativo in lingua inglese di 30 ore all’anno sul diritto europeo. “L’ordinamento giuridico dell’Unione Europea, spiega il preside del Foscolo Paolo Mesolella, è parte integrante della nostra realtà politica e sociale. Sulla base dei Trattati dell’Unione vengono adottate ogni anno migliaia di decisioni che concorrono in modo determinante a formare il contesto in cui si collocano gli Stati membri e i loro cittadini. Il singolo individuo ormai non è soltanto un cittadino del suo Stato e della sua città, ma è anche cittadino dell’Unione europea. Per questa ragione è importante che i nostri alunni conoscano tale ordinamento giuridico, perché incide sulla loro vita quotidiana. Per gli studenti non è sempre agevole comprendere la struttura complessa dell’Unione. Soprattutto per la complessità dei trattati. Per questo è importante veicolare agli studenti la struttura dell’Unione europea e i pilastri dell’ordinamento giuridico europeo: Trattati dell’Unione, Regolamenti, Direttive, Decisioni, gli Atti semplici, delegati, di esecuzione, le Raccomandazioni, i Pareri, le Risoluzioni, le Dichiarazioni, i Programmi d’azione e gli Accordi internazionali. Una convenzione per le Competenze Trasversali e per l’Orientamento questa, che sicuramente coinvolgerà gli studenti e che si aggiunge ad altre importanti Convenzioni stilate dal Foscolo di Teano e Sparanise con l’Università di Venezia, l’Università di Cassino, l’Istituto Zooprofillattico di Portici, l’Ordine dei Medici di Caserta, la Reggia di Caserta, il Museo d’arte Contemporanea di Caserta, il Collegio dei Geometri di Caserta, Tour operator ed enti pubblici. Non ultime le convenzioni con le Università Suor Orsola Benincasa di Napoli e di Cassino per il tutoraggio ai docenti del sostegno.