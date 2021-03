Napoli. Pasqua a San Gregorio Armeno “La Resurrezione e la speranza”

(IlMezzogiorno) NAPOLI Lunedì 29 Marzo parte la “IX edizione della Pasqua a San Gregorio Armeno” che durerà fino al 4 aprile 2021, ogni bottega di via San Gregorio Armeno realizzerà un’opera dedicata alla Pasqua. Le opere possono essere viste da vicino visitando personalmente le nostre botteghe, se saremo in zona arancione, oppure in foto tramite la nostra pagina Facebook “le botteghe di San Gregorio Armeno”. Le opere saranno realizzate in stile presepiale settecentesco e dedicate alla Passione e alla Resurrezione, mentre le botteghe di fiori artificiali, realizzeranno addobbi tipici del periodo. Purtroppo la pandemia ci ha portati in una situazione di depressione economica e morale, per questo motivo la IX edizione della Pasqua a San Gregorio Armeno sarà dedicata alla Resurrezione e alla Speranza. La vita continua, con o senza pandemia, ed è per questo motivo che abbiamo il dovere di iniziare ad incamminarci verso un percorso dove i nostri figli possano proseguirla con la Speranza di una vita più serena e felice. Il presidente Arch. Gabriele Casillo