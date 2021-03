Caserta. Volontari in preghiera contro l’aborto alla clinica Sant’Anna

(IlMezzogiorno) CASERTA Giornata di eroismo cattolico del Presidente di Crociata Cattolica Gianluca Martone insieme alla sua Vice Presidente Anna Balzano e alla sua socia Antonietta Ibello alla Clinica Sant’Anna di Caserta nel primo presidio contro l’aborto dedicato a San Gabriele Arcangelo e alla Vergine Maria, alla Vigilia della Solennità dell’Annunciazione di Maria in zona rossa, rispettando i dpcm e le norme vigenti grazie all’associazione in quanto Rappresentante Legale di Crociata Cattolica. La cronaca della mattinata: partenza alle 7 da Benevento e arrivo a Caserta alle ore 8. Alle ore 8.30, la veglia di preghiera con tre rosari, di cui due con i misteri dolorosi e uno con i misteri gaudiosi, e undici esorcismi a San Michele Arcangelo di Papa Leone XIII. “Nel corso della prima ora di preghiera, spiega Gianluca Martone, la mia socia Antonietta ha pregato i primi due rosari insieme a me e ad Anna prima di tornare a casa per la DAD. Alle ore 9.30 circa, sono passate sette volanti dei carabinieri davanti alla clinica per controllare che il presidio si stesse svolgendo nel rispetto della normativa anti-covid. Ma ad un certo punto un dipendente della struttura sanitaria si è avvicinato al sottoscritto intimandomi di togliere i manifesti, in quanto quello era suolo privato della clinica. Io non l’ho fatto e ho continuato a pregare insieme ad Anna. Spazientito dal mio rifiuto, HA PRESO I MANIFESTI DELLA MIA ASSOCIAZIONE A CALCI, IN PARTICOLARE QUELLO DI SAN PIO DA PIETRELCINA PATRONO DI CROCIATA CATTOLICA, E LI HA BUTTATI PER TERRA. Da parte mia, gli ho detto che aveva fatto un atto orribile. Dopo questa sfuriata, io e Anna abbiamo preso i manifesti e ce li siamo messi addosso continuando la preghiera. Tuttavia, risentito da questo brutto episodio e sapendo di stare pienamente in regola, ho telefonato alla Questura di Caserta e ho richiesto l’intervento della Digos. Alle 11, al termine del presidio fissato dal sottoscritto. sono giunti gli agenti e, dopo aver visionato i documenti e anche l’avviso di Pubblica Sicurezza inviato all’Ufficio del Gabinetto per la manifestazione pubblica e aver fotografato i manifesti e, soprattutto, dopo aver ascoltato la nostra versione dei fatti, si SONO SCUSATI PER QUANTO SUCCESSO e si sono mortificati, in quanto il Presidente di Crociata Cattolica agisce e agirà sempre secundum legem. Un brutto episodio che non cancella l’eroicità di questa grande giornata in terra casertana, in cui il Presidente Gianluca Martone, la Vice Presidente Anna Balzano e la socia Antonietta Ibello dell’associazione “Crociata Cattolica” hanno testimoniato l’amore di Dio per i bambini, in particolare per quelli non ritenuti neanche tali da una mentalità abortista che li uccide nei grembi delle loro madri.