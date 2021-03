La rosa di Bochum di Giulio De Monaco

(di Giulio De Monaco) È un libro scritto da mio zio Nicola durante la sua prigionia in Germania. Si tratta di annotazioni puntuali stilate su un libro mastro tedesco. Lo pubblicai con l’aiuto di amici nella Pasqua del 2010. Successivamente ne chiesi la recensione al prof Angelone, quello di Terra bruciata, per intenderci e successivamente ad altre persone amiche. Tutti promisero, nessuno mantenne. Non importa, chi fa da sé fa per tre. Chiesi infine una presentazione dello scritto ad altri amici. Finalmente trovai disponibile, nelle pieghe della magia, della fortuna e del destino, una persona di grande rilievo realizzativo e di grande anima nel dottor Giovanni Casale, autore fantastico insieme all’ altrettanto straordinaria moglie Dora e ad altri amici artisti figurativi di grande caratura, di quel miracolo sognante che è il borgo d’Arte di Valogno. Sì impegno’ a realizzare l’evento con la passione e l’entusiasmo che lo distinguono e lo ringrazio infinitamente. Lo zio aveva annotato con diligenza le vicende che travolsero l’ esercito italiano nei Balcani e portarono a una prigionia feroce e disumana moltissimi soldati italiani, di cui molti, poco più che ventenni. Una ferocia senza limiti che li trasformò in fantasmi viventi, in arbusti senza foglie e senza linfa in filiformi robot meccanici senza passato e senza domani. Da quelle pagine ingiallite balzano situazioni drammatiche oltre ogni umano limite, riaffiorano personaggi di vibrante umanità, si dipana una storia lancinante ma luminosa.Non dimenticheremo così il valore, l’onore, la dedizione alla Patria e la coerenza di molti nostri soldati, la bella Mika Mikic, l’eroico sottotenente Angilleri, l’eclettico capitano Barone, il Daimon del sogno, il maestro Speranzoni, straordinario musicista, il disegnatore pubblicista Tondini, il gattino Misukino. Il Capitano medico Nicola De Monaco, con la bocca di Giovanni Casale, parlerà ancora e senza retorica attraverso lo spazio e il tempo, donandoci una bellezza antica e nuova, con parole più amichevoli di ogni amico, più amorevoli di ogni Amore.