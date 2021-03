Editoriale. Ricordo di una donna straordinaria: Elena Cardenas Malagodi

(di Paolo MESOLELLA) Oggi sono triste: é morta Elena Cardenas Malagodi. Una signora molto bella, dolce e buona. Volontaria da anni in Senegal dove ha costruito scuole, dispensari, dormitori. E’ morta la mattina del 17 marzo a Mbur. Una vita straordinaria la sua. Da grande artista era diventata volontaria in Senegal. Io l’ho conosciuta nel mese di aprire 2002 mentre scrivevo il mio libro” Il Capitano Antonio Iannotta, Medaglia d’oro al valor militare. La resistenza, il cinema , la politica”. Il capitano Iannotta era suo padre. Ci incontrammo a Roma, nel Museo della Resistenza, in via Tasso 135, e scoprii una donna straordinaria, molto umana e disponibile. Aveva 75 anni ed era già vedova dello scultore Agustin Cardenas e del senatore Giovanni Malagodi. Mi raggiunse trafelata nello storico museo romano per parlarmi di suo padre Antonio e della sua vita ricca di esperienze. Mi domandò: “Cosa vuole sapere di me? Ha letto il catalogo “Natangué Senegal?. Parla della mia passione il Senegal. Da quando infatti nel 1992 sono approdata nel Senegal ed ho incontrato i suoi bambini e le loro mamme, è nato in me il desiderio inarrestabile di stargli vicino. Sono nate così la onlus “FAI in Senegal” e l’associazione francese “Natangué Senegal” che si occupaano appunto dei bambini e delle loro mamme nel nuovo quartiere Zone Sonatel di Mbour e danno loro la scuola, il cibo, le medicine e se possibile, un lavoro”. Rimanemmo a parlare di lei e di suo padre Antonio un paio d’ore dopodiché se ne andò lasciandomi l’ impressione di aver incontrato una donna fuori dal comune che non dimenticherò mai. Grazie Elena per quanto ai fatto per me, per i tuoi amici volontari e per i tuoi tantissimi “figli” rimasti in Senegal.