Covid. Giornata Nazionale delle vittime del Covid-19, bandiere a mezz’asta

Giornata Nazionale delle vittime del Covid-19, bandiere a mezz’asta e unminuto di silenzio per salutare i sedici cittadini scomparsi a causa dellapandemia. Il Sindaco Andrea Pirozzi: “Non ne siamo ancora fuori. Serveimpegno collettivo per vincere questa battaglia”. Questa mattina il sindaco di Santa Maria a Vico Andrea Pirozzi e l’Amministrazione Comunalehanno osservato un minuto di silenzio al cospetto delle Bandiere a mezz’asta, così come previstodal decreto legge approvato ieri in Senato e che istituisce la “Giornata Nazionale in memoria dellevittime del Covid-19”. Insieme ai rappresentanti dell’Ente Locale, presenti anche il comandantedella Polizia Locale Vincenzo Piscitelli ed una rappresentanza della Protezione Civile. Un lungo applauso, al termine della celebrazione, per salutare, in particolare, i sedici cittadini venutia mancare nei mesi scorsi a causa del coronavirus. E per ricordarli anche in futuro, così come giàannunciato nell’ultimo consiglio comunale dello scorso anno, è stata individuata un’area pubblicadove sarà piantato simbolicamente un albero di ulivo, da sempre simbolo di pace e di speranza. “Quello di stamattina – ha detto il primo cittadino – è stato un momento di grande commozione chedeve farci riflettere seriamente perché possiamo, insieme, guardare al futuro con serenità. Conl’arrivo delle prime dosi di vaccino qualche piccolo segnale di speranza si intravede all’orizzontema dobbiamo continuare a mantenere un alto senso di responsabilità. Ad un anno e mezzodall’inizio della pandemia i dati, purtroppo, ci dicono che non ne siamo ancora fuori. Nel nostrocomune abbiamo registrato, proprio negli ultimi giorni, un aumento considerevole di casi con unadiffusione del contagio che interessa interi nuclei familiari. Pertanto mi appello nuovamente alsenso di responsabilità di tutti. Abbassare la guardia oggi significherebbe perdere questa battaglia.Uniamoci, invece, con grande spirito di solidarietà ed insieme riusciremo a sconfiggere questonemico invisibile”.