Villa Imposimato, bene confiscato alla camorra diventa set cinematografico

(Caserta24ore) Villa Imposimato, bene confiscato alla camorra al killer Abbate e affidato alla cooperativa sociale Apeiron, è diventato il set cinematografico del cortometraggio Un passo alla volta dei registi Alessio Alvino e Francesco Inglese. Il lavoro cinematografico ha visto la partecipazione di attori emergenti. Il cortometraggio è esito del progetto LABOUR-INT 2, un progetto internazionale promosso a partire dalla cooperazione, l’impegno e il dialogo tra le parti economiche e sociali per permettere ai migranti di integrarsi nel mercato del lavoro europeo, promuovendo e favorendo percorsi di professionalizzazione. La nostra cooperativa è stata parte in campo ospitando e professionalizzando dei tirocinanti in agricoltura. Il progetto è stato promosso dai sindacati confederali coordinati dalla UILA Campania.