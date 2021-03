Napoli. Al via su canale 21 “Je sto vicino a te” per Pino Daniele

(IlMezzogiorno) NAPOLI Venerdì 19 marzo, alle ore 21:00 in diretta su Canale 21, l’attrice e conduttrice Noemi Gherrero condurrà insieme a Gianni Simeoli il memorial dedicato a Pino Daniele dal titolo “Je sto vicino a te 65/66”. Dopo il blocco forzato dello scorso anno a causa dell’emergenza sanitaria, l’edizione di quest’anno punterà ad unire “due anni in uno” e si svolgerà nelle nuove modalità consentite dalla pandemia, ossia a distanza, in “PAD” (Pino Daniele a Distanza). Senza il pubblico in presenza, ma con ancora più entusiasmo.

“Sono davvero felice di essere su questo palco per un’iniziativa speciale, per onorare un artista raro come Pino Daniele che non smetteremo mai di ricordare – ha dichiarato la Gherrero – è importante farsi sentire anche in un momento così difficile affinché la memoria non si spenga. Oggi più che mai è necessario realizzare e prendere parte a eventi del genere e la possibilità di presentare artisti di questo calibro, affiancando anche personaggi che stimo particolarmente come Gianni Simeoli, Nello Daniele e Federico Vacalebre è davvero un onore per me”, ha concluso l’attrice e conduttrice. L’evento, di cui è direttore artistico Federico Vacalebre, si svolgerà come sempre presso il Teatro Palapartenope di Napoli e vedrà la presenza, oltre che di Nello Daniele, anche di numerosi artisti che ricanteranno e risuoneranno il Canzoniere del Lazzaro Felice. Tra questi: Mario Biondi, Eugenio Bennato, Bobby Solo, Pietra Montecorvino, Eugenio Finardi, le Ebbanesis, Francesco Baccini, Roberto Colella, il Giardino dei Semplici, la giovane Cristina Cafiero, Tullio De Piscopo, Tony Esposito, lo scrittore Maurizio de Giovanni e Fabrizio Sotti.