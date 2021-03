Napoli. Volontari raccolgono rifiuti al Tondo di Capodimonte

(ilMezzogiorno) NAPOLI L’Associazione di Napoli, nel week-end, si è dedicata alla bonifica delle aree verdi del Tondo di Capodimonte, promuovendo una maggiore attenzione al territorio e un impegno al decoro delle aree pubbliche. I volontari si sono uniti all’associazione Miniera e al volontario Adrian di Capua, che da mesi si stanno occupando di ripulire quest’area della città. Una trentina di sacchi sono stati raccolti: plastica, bottiglie di vetro, rifiuti ingombranti, lattine, cartacce, coperte. La scena era davvero raccapricciante, infatti i volontari hanno dovuto dedicare più ore per la raccolta di tutti i rifiuti presenti. Pascal Lemos, responsabile de La Via della Felicità, ha deciso di portare avanti le iniziative per la cura dell’ambiente in linea con il punto 12 della guida al buon senso La Via della Felicità. Codice morale basato interamente sul buon senso la cui prima pubblicazione risale al 1981. “L’idea che ognuno di noi possieda una parte del pianeta e che possa e debba aiutare a prendersene cura, può sembrare esagerata e, a qualcuno, piuttosto irreale. Ma al giorno d’oggi ciò che accade dall’altra parte del pianeta, anche se lontana, può influenzare ciò che accade a casa tua.” Un impegno che si prefigge di migliorare l’ambiente, scoraggiando ogni forma di inquinamento e, in particolar modo, l’abbandono di rifiuti. Ma anche un costruttivo momento di aggregazione sociale, per fare qualcosa di concreto per la comunità e per le future generazioni, restituendo agli spazi urbani ordine e bellezza. “Donare un po’ del proprio tempo libero per il decoro del territorio, rendendo costruttivo lo ‘stare assieme’ facendo qualcosa di buono: è questo lo spirito che anima il gruppo di volontari che costantemente si impegnano per la pulizia delle aree più trascurate della città. Un gruppo composto da persone di diverse etnie, religioni, età e aperto a tutti. Un’esperienza di cittadinanza attiva che offre l’opportunità di riconoscersi in una visione del mondo solidale che possa tradursi in uno stile di vita concreto da attuare nella vita di tutti i giorni” afferma Pascal Lemos, coordinatore dell’iniziativa di volontariato. Un gruppo che opera concretamente per un mondo migliore e che invita tutti a partecipare alle prossime iniziative.