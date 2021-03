Napoli-Caserta. Giornata nazionale del Paesaggio. Le iniziative della Direzione regionale Musei

(ilMezzogiorno – Caserta24ore) Napoli, Il 14 marzo ricorre la Giornata Nazionale del Paesaggio, istituita dal

Ministero per promuovere la cultura del paesaggio e sensibilizzare i cittadini attraverso attività

sull’intero territorio nazionale, che quest’anno si svolgerà con iniziative digitali, secondo le

disposizioni vigenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza sanitaria da Covid-19.

In occasione della Giornata sarà consegnato il Premio Nazionale del Paesaggio, un importante

riconoscimento agli attuatori delle buone pratiche per la qualità del paesaggio e della vita delle

comunità locali, capaci di testimoniare le potenzialità del Patrimonio culturale attraverso la

creazione di economie sostenibili e la diffusione e la divulgazione di valori etici e culturali. Il

Premio è conferito ogni due anni al progetto che costituisce la candidatura italiana al Premio del

Paesaggio del Consiglio d’Europa, quest’anno giunto alla VII edizione, la cui procedura di

selezione si è recentemente conclusa. Per promuovere la conoscenza e la salvaguardia del paesaggio campano e favorire un rapporto tra le comunità e il territorio che sia sempre più consapevole, la Direzione regionale Musei

Campania propone una serie di appuntamenti digitali dedicati al tema del paesaggio antico e

moderno, organizzate dai Musei della rete campana in collaborazione con Enti e Associazioni del

territorio, per tutto il weekend da sabato 13 a lunedì 15 marzo. Webinar, dirette Facebook e contenuti di approfondimento online saranno liberamente fruibili e accessibili sui canali istituzionali e social dei Musei e della Direzione regionale Musei Campania. Tutte le iniziative in programma sono disponibili, inoltre, nella sezione dedicata alla Giornata del Paesaggio del sito MiC: https://www.beniculturali.it/evento/giornatanazionaledelpaesaggio2021 Programma delle iniziative online

NAPOLI

Certosa e Museo di San Martino | sabato 13 marzo 2021, dalle ore 10.00 alle 22.00 | I Campi flegrei

nelle vedute del Museo di San Martino. Conversazioni tra arte e archeologia

In occasione della Giornata del paesaggio la Certosa e Museo di San Martino ripropone sui

propri canali social i tre appuntamenti delle “Conversazioni tra arte e archeologia”, video di

approfondimento storico-artistico ed archeologico, frutto del progetto in rete realizzato dalla

Direzione regionale Musei Campania con il Parco Archeologico dei Campi Flegrei.

I Campi Flegrei, i luoghi, le immagini. Un insieme di luoghi in cui si fondono in modo unico

paesaggio naturale e costruito, in un intreccio che ha unito la storia degli eventi naturali e quella delle vicende umane. La Certosa e Museo di San Martino conserva un rilevante corpus cartografico e vedutistico dedicato al paesaggio dei Campi Flegrei: dagli esemplari cartografici tardocinquecenteschi all’agro Puteolano di Mario Cartaro,

dalle puntuali vedute topografiche di Van Wittel alla lucida ripresa del paesaggio neoclassico di

Hackert fino al sentimento lirico della natura dei protagonisti nell’800 della Scuola di Posillipo.

Link all’evento: https://www.facebook.com/museodisanmartino|https://www.instagram.com/sanmartinomuse

o Museo Duca di Martina in Villa Floridiana| domenica 14 marzo 2021, dalle ore 11.00| Una

passeggiata nel verde della Villa Floridiana In occasione della Giornata del Paesaggio, il

Museo Duca di Martina, in collaborazione con l’Associazione Amici della Floridiana, propone

una passeggiata virtuale nel verde della Villa Floridiana di Napoli. Ripercorreremo i viali e gli

spazi verdi di questo luogo storico del paesaggio urbano di Napoli e della collina del Vomero, con

un intervento della Direttrice Marta Ragozzino. Link all’evento:

https://www.facebook.com/museoducadimartina

Duca di Martina in Villa Floridiana| domenica 14 marzo 2021, dalle ore 12.00 | La Villa Floridiana

nel Gabinetto disegni e stampe del Museo di San Martino – I progetti di Antonio Niccolini

Un racconto inedito della Villa Floridiana attraverso i disegni, gli schizzi e le planimetrie di

Antonio Niccolini, protagonista dell’architettura napoletana nella prima metà dell’Ottocento, a cui

si deve il rifacimento in stile neoclassico del complesso monumentale. In occasione della

Giornata del paesaggio l’architetto Francesco Delizia, direttore della Certosa e Museo di San

Martino, illustrerà alcuni preziosi fogli del fondo Niccolini, custoditi nel Gabinetto disegni e stampe

della Certosa e Museo di San Martino, che documentano il progetto di trasformazione che fra il

1817 e il 1826 interessò la Villa Floridiana, dal parco con i suoi vari elementi architettonici, alla

villa, ridisegnando, in armonia con il gusto dell’epoca, lo stile e l’assetto di una delle emergenze

architettoniche più caratterizzanti il paesaggio collinare di Napoli.

Link all’evento: https://www.facebook.com/museoducadimartina|

https://www.facebook.com/museodisanmartino|https://www.instagram.com/sanmartinomuse

Certosa di San Giacomo | domenica 14 marzo 2021, dalle ore 12.00 | Il paesaggio di Capri nei dipinti

di K.W. Diefenbach Per la Giornata del Paesaggio, la Certosa di San Giacomo, in collaborazione con l’associazione

culturale Apeiron, illustra con un video-racconto alcuni dipinti realizzati a Capri dal pittore tedesco

K.W. Diefenbach (Hadamar 1851 – Capri 1913) nell’ultimo periodo della sua vita. Sull’isola il

pittore ritrovò l’Eden vagheggiato, l’ispirazione più intima, di fronte a quel mare tremendo e

bellissimo e a quelle aspre rupi che adorava. Egli ritrasse il paesaggio dell’isola dagli scorci più

panoramici, scoperti durante le sue frequenti passeggiate: Marina Piccola, il Monte Solaro, il

Castiglione e il Pizzolungo, i Faraglioni e l’Arco Naturale, descritti con precisione negli elementi

naturali in un’atmosfera ricca di contrasti luminosi. Il paesaggio caprese, stravolto ed esaltato dalla

fantasia dell’artista è ridotto agli elementi essenziali (mare – cielo – roccia). La visione di Capri non

era più quella di una dolce isola del Mediterraneo, ma diventava quella di un paesaggio nordico:

un panorama spesso oscuro e tenebroso, illuminato da improvvisi bagliori surreali che

esprimevano il Romanticismo di Diefenbach e rappresentavano una natura divina “eterna,

maestosa, immobile, inclemente, della quale l’individuo non può che farsi compartecipe”. Link

all’evento: https://www.facebook.com/certosasangiacomocapri

SALERNO

Museo archeologico di Pontecagnano | domenica 14 marzo 2021, dalle ore 10.00 alle 22.00 | Da

Picentia ai Picentini. Continua il percorso dell’Ecomuseo Da diversi anni la Giornata Nazionale del

Paesaggio è divenuta per il Museo Archeologico Nazionale di Pontecagnano un appuntamento

irrinunciabile per la valorizzazione del territorio dei Picentini in sinergia con gli enti locali, le

istituzioni che si occupano di ricerca e le associazioni ambientaliste e di promozione

culturale. A partire dal 2017 è stato, infatti, avviato il progetto di un “Ecomuseo dei Picentini”

con l’obiettivo di valorizzare il patrimonio storico

diffuso che caratterizza quest’ampia parte di territorio. Le innumerevoli attrazioni archeologiche,

storico-artistiche e monumentali, le bellezze paesaggistiche e ambientali, oltre alle peculiarità

enogastronomiche dei Picentini offrono la possibilità di percorrere itinerari di visita nuovi e

inattesi, alla portata di tutti, raggiungibili a piedi, in auto, in bicicletta o in mountain bike.

L’iniziativa di quest’anno, a causa della pandemia e dell’impossibilità di percorrere fisicamente

nuovi itinerari, sarà completamente digitale e realizzata attraverso il racconto in video delle

bellezze paesaggistiche, delle attrazioni culturali presenti nei Monti Picentini e delle tappe delle

precedenti edizioni della Giornata del Paesaggio, con l’auspicio di percorrere al più presto gli

itinerari già previsti. Link all’evento: https://www.facebook.com/museopontecagnano

Museo archeologico della Valle del Sarno | domenica 14 marzo 2021, dalle ore 10.00 | Scorrere

lento Per la Giornata del Paesaggio il Museo archeologico della Valle del Sarno, in collaborazione con la Pro Loco Sarno, racconta in un video l’antico legame tra il territorio e il corso d’acqua che lo attraversa e che lo ha reso nei secoli fertile e fecondo. Sarno è città dell’acqua: il castello, le sue case, i

suoi palazzi si integrano con le sorgenti del fiume. Il percorso per immagini ci guida lungo le rive del

Sarno, dalle sorgenti agli abitati, tra edifici storici

e bellezze naturali. Link all’evento: https://www.facebook.com/museoarcheologicosarno

Museo archeologico di Eboli e della Media Valle del Sele | lunedì 15 marzo 2021, dalle ore 18.00

alle 19.00 | Il Paesaggio del ManES. Una passeggiata digitale tra Eboli e il Sele

Il Museo archeologico di Eboli e della Media Valle del Sele in occasione della Giornata nazionale del

Paesaggio inaugura i “ManESMondayS”, appuntamenti digitali di approfondimento sul territorio e sulle collezioni del museo. Lunedì 15 marzo, l’appuntamento dedicato al paesaggio è con Michele Biondi, agronomo e responsabile del percorso naturalistico all’interno del Parco delle Antiche Fornaci ad Eboli, che accompagnerà in

diretta sul canale facebook del Museo i partecipanti in una passeggiata, attraverso parole e

immagini, nel paesaggio di Eboli e della valle dell’antico fiume Sele.

Link all’evento: https://www.facebook.com/museoarcheologicoeboli

CASERTA Museo archeologico dell’antica Capua – Anfiteatro campano – Museo archeologico di

Calatia – Museo archeologico di Teanum Sidicinum – Museo archeologico dell’antica

Allifae – Museo archeologico dell’agro atellano |lunedì 15 marzo 2021, ore 15.30 | I Musei luoghi di

conoscenza e condivisione dei paesaggi storici In occasione della Giornata nazionale del

Paesaggio, la Direzione regionale Musei Campania, in collaborazione con l’Ordine degli

architetti, pianificatori, paesaggisti e conservatori della provincia di Caserta, organizza per il 15

marzo 2021 il webinar “I Musei luoghi di conoscenza e condivisione dei paesaggi storici”. Il

webinar offrirà agli intervenuti un momento di confronto sul ruolo dei musei in qualità di

diffusori delle politiche territoriali, tesi alla salvaguardia e alla conoscenza del paesaggio

storico, una riflessione su progetti e iniziative legati al territorio, un’occasione di condivisione

dei valori materiali e immateriali del patrimonio. Il webinar sarà registrato per finalità divulgative

disponibile, successivamente, sul canale youtube della Direzione regionale Musei Campania.

Per partecipare inviare una email di iscrizione a: drm-cam.museoanticacapua@beniculturali.it

Link all’evento: https://meet.jit.si/IMuseicomeElementodiCondivisionedelPaesagg