Napoli. Tre minorenni fermati per rapina aggravata

(IlMezzogiorno) NAPOLI Gli agenti della Squadra Mobile hanno eseguito due ordinanze di custodia cautelare emesse dal G.I.P. del Tribunale per i Minorenni di Napoli, su richiesta della Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni, e dal G.I.P. del Tribunale di Napoli Nord, su richiesta della locale Procura, nei confronti rispettivamente di tre minori e di M.S. e V.Z., napoletani di 20 e 21 anni, tutti gravemente indiziati di rapina aggravata. Gli stessi sono indagati in ordine ad una rapina commessa in via Giovanni Pascoli a Casoria la notte tra il 1° e il 2 gennaio scorsi, quando alcuni individui, a bordo di motocicli, hanno avvicinato un uomo a bordo di uno scooter e, dopo avergli tagliato la strada, lo hanno bloccato e percosso, minacciandolo con una pistola e impossessandosi del suo veicolo. Le indagini sono state avviate a partire da un analogo episodio avvenuto circa un’ora dopo in Calata Capodichino a Napoli ai danni di un “rider”, e hanno permesso di raccogliere elementi anche in relazione a questa rapina; gli odierni indagati, in particolare, avrebbero utilizzato lo scooter rapinato a Casoria per commettere la rapina successiva.