Ambiente politico italiano e non solo con vaccinazioni, sanità meno disumanizzante e scuola migliore di prima.

(di Giuseppe Pace, studioso d’Ambiente e delegato regionale del Partito Pensionati Padova per

regionalizzare la scuola in Veneto) L’Ambiente politico italiano in questo periodo è in affanno più del solito per il nuovo governo che ha spiazzato dalla “Gomorra politica” (espressione coniata da poche ore da Casaleggio junior), i partiti, coordinandoli tutti ad eccezione di quello guidato dall’On. G. Meloni, che pure pare inneggi allo Stato tricolore e non al cittadino. L’Ambiente politico italiano, sempre più, prima del liberale M. Draghi, si era caratterizzato da statalisti di maniera con la quasi scomparsa dei portatori d’interessi del cittadino. In Gran Bretagna, invece, il cittadino più a centro dello Stato padronale, è riuscito a vaccinare oltre 50 milioni di inglesi, mentre gli italiani vaccinati sono poco più di 5 milioni. Mi preme sottolineare l’importanza del cittadino e non del suddito di sua maestà la burocrazia italiana, tedesca, francese, ecc. perchè ho terminato di scrivere un saggio sull’evoluzione del cittadino. In esso, in 192 pag., mi rifaccio spesso all’evoluzione del suddito in cittadino grazie alla nascita delle arti liberali, formatesi tra i borghesi- non nobili- abitanti nei borghi dei castelli del feudatario. Furono i possidenti borghesi, dopo la caduta dell’impero romano, che riuscirono a

pagare un istitutore per i figli e poi li mandarono a scuola dapprima private o libere e poi pubbliche

o statali. Affianco ai colti nobili apparvero, nella scena ambientale locale e generale europea, anche

i borghesi, la borghesia, il ceto medio, fino al cittadino attuale. Fu il cittadino a pungolare i ricchi

nobili ad investire. Furono i cittadini e pochi nobili illuminati culturalmente che causarono la

rivoluzione industriale e quella francese fino all’abolizione dei feudi del primo 1800. Oggi che

siamo alla IV rivoluzione industriale con la tecnologia digitale siamo ancora lontani da un ambiente

politico con a centro il cittadino e non lo stato padronale che alimenta la burocrazia, come precisava

un liberale ministro italiano alcuni decenni fa con il saggio ”Lo Stato criminogeno”. Per alimentare

il suddito nella moderna società ci hanno pensato i partiti degli ultimi decenni, almeno in ambiente

dell’Italia non più di quella risorgimentale o “se desta…” ma dormiente. Sono i partiti che hanno

creato i feudi elettorali dove a prevalere non è il principio costituzionale democratico di portatori di

interessi ideali diversi, ma di quelli reali, troppo spesso illeciti con il prevalere di Gomorra partitica

o politica” come riflette Casaleggio tra i suoi 5Stelle, responsabili di un neostatalismo di

nullafacenti forse più di altri partiti con il mito dell’egalitarismo dogmatico. In questi giorni, per il

secondo anno consecutivo, ‘Newsweek’ ha stilato la classifica “World’s Best Hospitals 2020“, che

mette in fila i migliori ospedali in Italia e in altri 20 Paesi del mondo (Stati Uniti d’America,

Canada, Germania, Francia, Regno Unito, Spagna, Svizzera, Olanda, Svezia, Danimarca, Norvegia,

Finlandia, Israele, Sud Corea, Giappone, Singapore, India, Thailandia, Australia, Brasile). Premetto

che non mi pare di aver visto qualche ospedale del Mezzogiorno italiano emergere in tale

graduatoria. Al primo posto si conferma il Grande Ospedale Metropolitano Niguarda di Milano

davanti al Policlinico Universitario Gemelli di Roma, al Policlinico Sant’Orsola-Malpighi di

Bologna, all’Istituto Clinico Humanitas e all’Ospedale San Raffaele – Gruppo San Donato,

entrambi milanesi. La Top 10 dei migliori ospedali in Italia secondo il ranking “World’s Best

Hospitals 2020” è completata, poi, dall’Azienda Ospedaliera di Padova (al sesto posto), dall’Ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo, tra le città più colpite dalla Covid19 (in settima posizione), dall’Ospedale Borgo Trento di Verona (8/o posto), dall’Ospedale Policlinico San Matteo di Pavia (9/a posizione) e dall’IRCCS Arcispedale Santa Maria Nuova di Reggio Emilia (10/o posto). Il Grande Ospedale Metropolitano Niguarda di Milano, primo in Italia, si è posizionato al 47esimo posto nella classifica globale. Quello meneghino è l’unico ospedale italiano

a essere riuscito a conquistare un posto nella Top 50 mondiale. Molti familiari di persone morte in

ospedale hanno scritto ai media che non hanno taciuto al grido di dolore del figlio o della nipote per

la disumana (perché senza l’assistenza del familiare) morte del genitore o nonna. Leggiamone una:

”scrivo perchè quest’esperienza mi ha segnata nel profondo, ha ribaltato ciò che per noi tutti

significa accompagnare il proprio caro negli ultimi momenti del difficile e doloroso passaggio del

fine vita. Quello che più mi ha ferita in questi giorni è stata l’assenza di umanità, la mancanza di

attenzione per i pazienti e per le loro necessità assistenziali e umane, ma anche per i famigliari,

completamente abbandonati e lasciati ad elemosinare notizie sui propri cari. Quando una persona

viene ricoverata, dovrebbe esserci una presa in carico globale dei suoi bisogni, non riducibili alle

cure prettamente mediche. Il paziente è innanzitutto una persona, con le sue paure e le sue

necessità”. A circa un anno dall’inizio della prima pandemia del XXI sec., non possiamo più

considerarci in emergenza: oggi si conosce la malattia e si conoscono le difficoltà trasversali che ne

conseguono. Il leader M. Draghi, ci invita ad avere fiducia nell’arrivo dei vaccini e la più efficiente

somministrazione. Tuttavia gli ospedali stanno operando come se fossero in perenne emergenza,

senza aver implementato alcuno strumento per supportare gli ammalati. I pazienti sono soli,

nell’impossibilità di avere qualsiasi tipo di contatto con i propri familiari. Nella mia esperienza

personale, in tre settimane di ricovero ho avuto la possibilità di una videochiamata di otto minuti,

solo due giorni prima del decesso e quando ormai era chiaro che non ci sarebbe stata alcuna

possibilità di ripresa. Un’altra italiana scrive al media: ”Spendere qualche minuto con una

videochiamata, per chi trascorre le proprie giornate in solitudine, è più che terapeutico, è vitale. Se

non è possibile che i pazienti siano circondati dall’affetto dei loro cari, vorrei che fosse almeno

possibile poterli contattare e sostenere nella loro battaglia, fargli sentire una presenza costante,

fargli sapere che non ci si è dimenticati di loro. Poter mandare loro un bacio o un saluto, prima che

giungano alla fine. Sono convinta che questo, con un po’ di umanità e volontà, sia possibile”.

L'Italia rinasce con un fiore, è il motto della campagna vaccinale anticovid, una primavera radiosa

ci aspetta, così ci ripetono i sacerdoti del dogma europeo. Più che una rinascita, parrebbe un cupo

medioevo in cui il Rinascimento è alquanto lontano. Non pochi, erroneamente, trova analogie tra il

nascente governo Draghi e quello guidato da un altro Mario. Niente di più sbagliato. 10 anni fa M.

Monti prese in mano un'Italia che si trovava quasi in bancarotta, da lì a poco sarebbero mancati i

soldi per pagare gli stipendi agli statali, e con un spread che era sei volte quello attuale. Insomma,

per farla breve, avete presente la crisi argentina con il popolo che scendeva in piazza a battere le

pentole? Ecco, noi ci eravamo molto vicini. Oggi, invece, la situazione non è assolutamente

problematica, anche se la politica ha mostrato tutta la sua debolezza strutturale. Certo, abbiamo la

pandemia, abbiamo la perdita dei posti di lavoro, abbiamo registrato una forte perdita del Pil e non

mi dilungo ulteriormente. Ma nonostante tutti questi elementi negativi non siamo disarmati, siamo

ben attrezzati per uscirne meglio di come eravamo prima che si propagasse il Coronavirus nel

nostro Paese. Abbiamo a disposizione due vaccini, quello sanitario e quello economico costituito da

qualche centinaio di miliardi di euro che l'Europa ci ha messo a disposizione. Ora si tratta di

inoculare correttamente questi due vaccini. Per quello sanitario è solo un problema organizzativo

legato anche alla disponibilità dei vaccini stessi. Per quello economico la partita è più complessa e

articolata ma è la partita della vita, una sorta di finale della Coppa del Mondo. Non si tratta solo di

spendere, in modo intelligente, i soldi ma anche, e soprattutto, di mettere mano, con serietà e

determinazione, alle riforme di cui il Paese ha bisogno con una particolare visione innovativa per

uno sviluppo digitale della nostra società. Concludo dicendo che, mentre Monti arrivò in una

situazione disperata, Draghi si presenta per raccogliere opportunità mai viste prima. Questa è la

differenza, una grande differenza, che speriamo si riverberi anche per una scuola migliore. . In 20

regioni e circa 8mila comuni ci sono ambienti sociali non poco differenti per percentuali di aspetti

consuetudinari considerevoli di tradizionale e d’innovativo. Il 9 marzo 2021 è stata superata la

soglia dei 100 mila morti da Covid19 e la soluzione resta nei vaccini che giacciono negli scaffali di

chissà quale deposito globale. Il governo ha dichiarato che entro questo mese avrà un gran numero

di dosi di vaccino da iniettare ma pare che mancano i vaccinatori. Eppure vi sono quasi 40000

medici di base che hanno aderito al piano vaccinale anticovid, ma sono tuttora fermi a livello

regionale per la messa appunto e firma di accordi differenti tra le varie regioni. Unmedico di base

del Sud Italia propone”riserviamo loro i 2 vaccini astrazeneca e janssen di imminente

approvazione che possono essere stoccati in un comune frigorifero (2C°-8C°), mentre affidiamo ai

centri vaccinali che sono in difficoltà pfizer e moderna di più complicato stoccaggio e da riservare

alle persone fragili (pazienti fragili con importanti patologie, anziani, non deambulanti ecc…) e gli

altri due disponibili. Un medico di base – aggiunge un medico mutualista italiano- può

tranquillamente vaccinare pazienti non complicati, rispettando distanziamento ,tempo di

osservazione post iniezione, accesso programmato x massimo due vaccinandi x volta, almeno 10

soggetti al giorno, in orari che non siano quelli dedicati al normale svolgimento del proprio

ambulatorio che causa covid ha notevolmente ridotto l’accesso ad esso e molte richieste vengono

evase per telefono, wh,mail”. Ma aiutiamolo ad aggiornare il suo calcolo aumentando i medici di

base dimenticati più i medici specializzandi. Facciamo qualche calcolo: 10 vaccini die x medico x

40.000 medici fanno 40.0000 x 22 giorni lavorativi al mese fanno 8.000.000 di dosi somministrate

alla popolazione attiva. Oltre 2 milioni di dosi somministrate in tre mesi solo dai medici di base,

altrettante dai medi specializzandi, ricordando che sono esclusi, per ora, dal vaccino la fascia di età

0-16 anni, potremmo acquisire facilmente l’immunità di gregge entro maggio e programmare con

calma le vaccinazioni per il prossimo inverno. Dal governo Draghi ci aspettiamo meno burocrazia e

più libertà per il cittadino responsabile e consapevole ma anche pronto a lottare per una scuola

migliore della precedente riforma della “Buona Scuola” quando Renzi aumentò solo il potere

decisionale dei circa 9mila dirigenti scolastici con un considerevole aumento stipendiale senza

curarsi degli 800mila docenti quasi tutti laureati come gli ex preside che non insegnano ma fanno

solo i burocrati, che chiosano circolari interne- fino a superare alcune centinaia annue- sulla

falsariga di quelle centraliste ministeriali. Bisogna fare insegnare anche i Dirigenti Scolastici come

si fa ancora all’estero. Bisogna che la scuola dia spazio ai diritti reali dell’utenza che sono la libertà

di scelta del tipo di scuola- libera o statale- la libertà di scelta del docente disciplinare sulla base di

un gradimento segnato sulla domanda d’iscrizione ed anche e soprattutto al 18enne, libertà di scelta

anche del Dirigente Scolastico e del Rettore, non più solo statale ma anche e soprattutto proveniente

da consolidata esperienza ed attività culturale riconosciuta da enti certificanti extraprovinciali con

comitati di genitori che propongono contratti a chi lavora nella scuola libera. Il 30% dell’attuale

personale non docente deve avere una diversa organizzazione e non un contratto unico con i docenti

sottopagati, sottostimati e resi impiegati oggi più di ieri. Nel Veneto i 680 mila studenti della

primaria e secondaria hanno 75 mila persone retribuite dallo Stato che la maggioranza leghista a

Venezia vorrebbe regionalizzare con un semplice aumento di stipendio. Sicuramente la mossa

populista troverebbe tutti concordi. E poi tutto continuerebbe come prima? No è necessario

cambiare rotta! Bisogna saper spendere meglio i 5 miliardi che la Regione Veneto prenderebbe da

Roma per una suola di migliore qualità oltre la buona scuola renziana! Dalla scuola il cittadino

italiano in particolare si aspetta quel miracolo, invocata dal padre ostituzionalista Pietro

Calamandrei, che da solo può fare avvenire di trasformare il suddito in cittadino. Per fare ciò

bisogno ricordarsi che la scuola è sorta per un rapporto diretto tra precettore e precettato, poi

maestro ed alunno, fino ad oggi un rapporto quasi anonimo tra burocrazia impersonale

dell’ambiente docente e quella di sudditi dei discenti. Lo Stato si faccia da parte e dia ai suoi Enti

Locali, le Regioni, la responsabilità di programmare nuovi modelli scolastici sia pure in una cornice

normativa nazionale ed europea. Lo Stato non può gestire, senza la burocrazia deresponsabilizzante,

circa un milione di personale scolastico con circolari, pochi ispettori e quasi novemila presidi o

dirigenti scolastici. Deve affidare ai cittadini genitori e a quelli maggiorenni le responsabilità formative dei giovani del territorio che amministra e dei 60 milioni di italiani, persone che governa. Non deve neanche favorire provincialismi emergenti di alcune regioni al settentrione che si vorrebbero sostituire allo Stato con la sola burocrazia regionale di politici consigliere regionali e le migliaia di impiegati delle 20 regioni che fanno poco o niente e sono generatori di nepotismo e nuovo feudalesimo per carpire il voto ai novelli sudditi diffusi. Né può permettere alle regioni meridionali di continuare ad invocare solo lo Stato padrone che risolve tutti i suoi problemi di assistenzialismo diffuso. Il cittadino italiano aspetta e spera che lo Stato funzioni meglio, sia più

trasparente, meno burocratico e più giusto verso chi produce beni e servizi e non alimenti i nullafacenti sia dentro i suoi 3 milioni di dipendenti diretti che fuori nei restanti 57 mlioni di cittadini!