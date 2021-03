TEANO E I SENTIERI DEGLI DEI

(Giulio De Monaco) TEANO “Mi chiamo Larth Avils, nacqui e trascorsi gli anni della giovinezza nella Terra dei raffinati Tirreni, l’Etruria. Ma il nome di Teano, l’immortale città protetta da mura possenti e da torri di pietra , sentinelle insonni, la potente invincibile città italica, racchiudeva in sé il senso di tutto quello che avevo appreso ed imparato ad ammirare e amare. Onore, gloria, potenza, orgoglio, valore, generosità, saggezza.Nessuna città italica poteva competere con essa; nessuna. Sono invecchiato amando Teano come mai avrei potuto amare una donna. E per tutta la mia vita l’ho sempre amata più di qualsiasi donna. Teano, che nella mia mente rappresentava l’unica ragione per cui un uomo, un guerriero poteva vivere, e se necessario anche morire. Mi ci trasferii a vent’anni solo con la sacca di pelle di fattura gallica con quattro carabattole e le mie armi ben rifinite. Era già romanizzata, ma il substrato italico persisteva con fierezza: si parlava ancora osco con un latino rudimentale, si ricorreva ancora al rito dell’incinerazione di tradizione italica, mentre i Romani di Teano preferivano il rito dell’interramento e sopra il tumulo ci piazzavano con fierezza e vanità da pavoni sculture che ne ritraevano le sembianze”. Potrebbe essere l’inizio di un nuovo libro che non scriverò mai. Questo giornale invece potrebbe riuscire a penetrare là dove un libro fallisce. I motivi sono tanti. Il mio è un atto d’amore verso il nostro Paese e verso la nostra Gente: non ci si può assolutamente permettere di rigettare TEANO nel dimenticatoio, di riconsegnare le sue sorti a chi l’ ha relegata in un malinconico immobilismo. Fieri di essere Teanesi e Sidicini, affrontiamo questi momenti di trapasso con rinnovata speranza, difendiamo la dignità del nostro territorio.