Santa Maria Capua Vetere. Perché non è stato tutelato il diritto del padre?

(Caserta24ore – IlMezzogiorno) SANTA MARIA CAPUA VETERE – Procreazione Medicalmente Assistita. E’ necessario tutelare il diritto di nascere e crescere in una famiglia reale. Secondo l’Avv. Mariarosaria Della Corte, Vicepresidente dell’Osservatorio sulla Famiglia, le Politiche Sociali e la Sicurezza, la recente sentenza del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere si pone in contrasto con i principi costituzionali posti a tutela della famiglia e del nascituro. Una decisione che andrebbe rivista. “È una sentenza, spiega l’avv. Della Corte che mina i principi costituzionali del nostro ordinamento: il nascituro si vede privato del diritto di nascere in una famiglia che sia ancora tale essendo già intervenuta una sentenza di separazione tra i coniugi. Non solo i principi costituzionali ma anche il diritto europeo e la Convenzione di New York sui diritti del fanciullo, pongono come preminente il best interest of the child e la tutela della filiazione, oltre che il diritto dei genitori di autodeterminarsi nella scelta alla genitorialità” – Questo è il commento dell’Avv. Mariarosaria Della Corte Vicepresidente dell’Osservatorio sulle sulla Famiglia, le Politiche Sociali e la Sicurezza – in merito alla recente pronuncia del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere (Caserta) con cui è stato riconosciuto il diritto della donna ad impiantare l’embrione nonostante la revoca del consenso ad opera dell’ormai ex marito. “Ritengo – prosegue l’Avv. Della Corte – che la normativa vigente in tema di procreazione medicalmente assistita, L. 40/2004, pecchi di eccessiva rigidità e quindi andrebbe a mio avviso modificata: l’art. 6 autorizza la revoca del consenso solo fino alla fecondazione; in tal modo si lede, laddove venga meno l’unione familiare, sia il diritto del minore alla bi-genitorialità, ovvero a nascere in una famiglia non distrutta e a godere di una figura paterna presente, sia il diritto del padre a non poter crescere il proprio figlio standogli accanto visto che, con grande probabilità, esso vivrà in un contesto familiare diverso. In tal senso si pronunciò anche il Tribunale di Bologna con ordinanza del 9 maggio 2000”. Per tali ragioni l’Avv. Della Corte sostiene che l’autorizzazione concessa dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, sebbene conforme all’attuale normativa, debba ritenersi ingiusta e necessiti quindi di essere rivista.