San Leucio di Caserta. “Apprendisti Ciceroni e forza vitale della scuola».

(Salvatore Candalino) SAN LEUCIO di CASERTA. Mercoledì alle 12, il Liceo Artistico “San Leucio” spiega il Belvedere nelle Giornate FAI. A distanza ma nell’arte. Con questo spirito il Liceo Artistico “San Leucio” partecipa all’edizione digitale delle Giornate del FAI. «La manifestazione di quest’anno – spiega la preside Immacolata Nespoli – sarà diversa ma non meno partecipata dalle edizioni precedenti. Il nostro Liceo, sempre presente all’appuntamento, racconterà un posto che ci vede eredi e protagonisti: la Real Colonia di San Leucio. In questo luogo c’è parte della nostra identità e della nostra storia, e le nostre allieve e i nostri allievi sapranno raccontare storia e storie, bellezze e arte perché da anni se ne occupano con i loro docenti. Per noi è motivo di orgoglio esserci, motivo d’orgoglio raccontare e raccontarci». Nato proprio negli spazi del Belvedere, il Liceo Artistico “San Leucio” è prossimo a festeggiare i suoi sessant’anni di vita cominciati tra sete e telai. Tra filmati, immagini e narrazioni di allieve e allievi della quinta A il complesso monumentale di San Leucio mercoledì alle 12, su Instagram, sarà svelato. A curare i lavori la professoressa Carla Ferrucci con la collaborazione del professore Francesco Palmiero mentre il tutor Fai è stato l’architetto Dante Specchia. «Apprendisti Ciceroni, si chiamano così – continua Nespoli – ma anche forza vitale in questa scuola che da un anno si rinnova ogni giorno per dare la stessa formazione e la stessa preparazione alla platea scolastica. Hanno lavorato con impegno e dedizione e lo diciamo con fierezza apprezzando la volontà che ogni giorno mostrano nel voler apprendere e crescere». La fruizione delle visite online sarà possibile collegandosi al sito www.giornatefaiperlescuole.it, dove su un social wall si potrà scegliere tra centinaia di dirette e contenuti video trasmessi sui social.