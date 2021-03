DIO CI SALVI DA FIORELLO

(Paolo Mauceri- Associazione Liberale italiana) Per un cristiano, ma credo anche per una donna o un uomo di cultura, vedere Fiorello vestito di nero con una corona di spine in testa che fa la scimmia di Cristo in un contesto blasfemo in una serata che fino a pochi anni fa era dedicata alle famiglie è un’esperienza che sconvolge e addolora profondamente. Scimmiottare la passione di Cristo con indiscutibili intenzioni dissacranti e blasfeme, Fiorello, perché? Perché rappresentare la crudeltà pagana dei soldati romani che, al tuo pari, intesero sbeffeggiare e umiliare Gesù e rinnovarla oggi, sul palco dell’Ariston? Pure se non credi che Cristo sia Dio, come invece ne sono convinto io, perché non hai avuto almeno rispetto per la sua umanità?

Non era per te Gesù di Nazaret un uomo buono? Non merita la sua sofferenza, la sua lacerante umiliazione il tuo rispetto? Non parlo di fede, non parlo neppure di buon gusto, ma di pietà e rispetto.

Gesù era un ragazzo di soli 33 anni che fu prima torturato e poi ucciso in croce, ed era una vittima perché innocente, perché, Fiorello, sbeffeggiare le vittime?