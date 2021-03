Bellona. I 25 anni della Scuola Paritaria il Nido

(Caserta24ore) BELLONA Il Nido : 25 anni anni al servizio dei cittadini. Nel 1996 si costituisce a Bellona (CE) una piccola associazione formata da giovani dotati di volontà creativa e desiderio di fare grandi cose . Il titolo di questa Associazione è “il Nido”, un nome che vuole rappresentare un exursus nel tempo dalle origini ad oggi . Con il tempo l’associazione si allarga sino a divenire nel 2005 Scuola Paritaria il Nido , determinando varie trasformazioni , partendo dalle assunzioni di vari collaboratori , assistenti amministrativi ,docenti provenienti da tutta la Campania : Salerno , Napoli ed addirittura dalla Sicilia . In questi 25 anni Antonio Cozzi e i suoi predecessori come rappresentanti legali hanno gettato le basi per una scuola creativa e sociale.