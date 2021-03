Caserta. 6° Corso Sergenti; 1° Corso Riconversione e 19° Corso VSP concludono la Specializzazione per Manutenzione Aeromobili.

(Salvatore CANDALINO) CASERTA Presso la Scuola Specialisti dell’Aeronautica Militare di Caserta, ha avuto luogo la cerimonia che conclude l’importante e significativo iter di studi che ha portato 107 Frequentatori del 6° Corso Sergenti; 1° Corso Riconversione e 19° Corso Volontari in Servizio Permanente a conseguire la specialità di “Manutentori di Aeromobili – B1”. Il Corso è propedeutico allo svolgimento in futuro dei compiti di manutentori di aeromobili presso il Reparti operativi dell’A.M., professionalità di imprescindibile importanza per la F.A..

La cerimonia, presenziata dal Comandante della Scuola Specialisti A.M., Colonnello Roberto Impegno, si è svolta nel rispetto delle misure di contrasto all’emergenza Covid-19 ed ha visto la partecipazione anche di una ridotta rappresentanza di personale del quadro permanente dell’Istituto militare. “In un periodo inedito e non facile per il Paese, Voi siete la prova provata di una Forza Armata che ha saputo trasformare le difficoltà in opportunità, che crede fermamente alla formazione professionale del proprio personale, mantenendo sempre una tensione costante verso la formazione d’eccellenza che oggi Voi qui – grazie anche al vostro impegno – plasticamente rappresentate”. Con queste parole il Col Impegno ha ringraziato i Frequentatori per l’impegno profuso ed i risultati ottenuti. Presente alla Cerimonia anche il Presidente Capo dei Sottufficiali, Graduati e Militari di Truppa dell’A.M., 1° Lgt Donato Chiarello, in visita alla Scuola Specialisti per una Conferenza a favore dei Frequentatori di Corso.

L’intenso iter didattico, iniziato nel 2019 e sviluppato in parte secondo modalità “a distanza”, in ragione delle criticità legate della emergenza Covid-19, è basato su un piano di studi a carattere tecnico-scientifico, funzionale all’acquisizione delle competenze specialistiche di base per poter operare in futuro quali manutentori di aeromobili della F.A.. Il percorso formativo è stato integrato con attività di laboratorio e prove pratiche svolte sotto la supervisione del personale docente ed istruttore dell’Istituto. La simbolica cerimonia in oggetto conclude un intenso periodo di studio durato circa un anno e mezzo e finalizzato all’acquisizione di un solido ed aggiornato patrimonio di conoscenze tecnico-professionali, che consentirà ai futuri specialisti della F.A. di poter operare con il massimo grado di sicurezza ed efficacia, come singoli e come squadra. La Scuola Specialisti è un Istituto militare di istruzione per le attività di formazione basica iniziale, formazione tecnica specialistica, addestramento, aggiornamento, specializzazione, qualificazione e ricondizionamento del personale dell’Aeronautica Militare, delle Altre Forze Armate, Corpi Armati e non dello Stato, nonché di personale di Forze Armate estere. Dipende gerarchicamente dal Comando delle Scuole A.M./3^ Regione Aerea con sede a Bari.