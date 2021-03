6 marzo. Il Ricordo dell’attivista per i diritti umani Louisa May Alcott

(ilMezzogiorno) Il Coordinamento Nazionale Docenti della disciplina dei Diritti Umani intende ricordare la figura della scrittrice americana e attivista per i diritti umani Louisa May Alcott, morta il 6 marzo 1888 a Boston.

Un’intellettuale che ha contribuito molto all’emancipazione femminile con le proprie opere e la propria condotta di vita. Impegnata nei movimenti femministi si spese per reclamare il diritto di voto alle donne e per l’abolizione della schiavitù. Sostenne la “Dichiarazione dei Sentimenti”, atti della Conferenza di Seneca Falls sui diritti delle donne, scritta da Elizabeth Cady Stanton, Lucretia Mott, Martha Wright e Mary Ann McClintock, che nel 1848 anticipò il fulcro delle rivendicazioni femminili. Il testo sorprende per la lucidità e la modernità dei contenuti ed è considerato il documento fondamentale dei movimenti femministi. Immortale il personaggio di Jo in “Piccole donne” che ha esercitato un’influenza fortissima su tante giovani lettrici perché ha insegnato in epoche assai difficili per la parità tra i generi che le donne hanno risorse e possibilità per esprimere sé stesse e non devono limitare le proprie ambizioni per conformarsi ai voleri di una società patriarcale e maschilista.

Tracciare una linea temporale che colleghi il pensiero di tutte le donne coraggiose, il cui esempio abbia lasciato un segno indelebile nell’epoca moderna, può aiutare i giovani a crescere e a capire l’importanza dello sviluppo sociale egualitario e rispettoso dell’individualità di tutti. Il CNDDU pertanto invita gli studenti e i docenti a leggere “Piccole donne”, collegandolo alla “Dichiarazione dei Sentimenti” individuandone le tematiche comuni ed elaborandole graficamente e digitalmente. “Non credo che mi sposerò mai. Sono felice così come sono, e amo così tanto la mia libertà per non avere alcuna fretta di rinunciarvi, per qualsiasi uomo mortale.” (Jo March in “Piccole donne”) Prof. Romano Pesavento Presidente CNDDU