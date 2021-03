Napoli, 43 milioni dalla Camera di Commercio alle imprese

(ilMezzogiorno) NAPOLI Confesercenti Napoli si complimenta con la Camera di Commercio che ha deliberato la distribuzione di 43 milioni di euro alle imprese della città attraverso bandi promozionali. «Il nostro plauso arrivi forte alla Camera di Commercio – commenta Vincenzo Schiavo, presidente di Confesercenti Napoli e Campania – da parte nostra saremo vigili in modo che queste importanti possibilità siano concretamente fruibili e immediate, in modo che ne beneficino le imprese nel miglior modo possibile. E’ infatti fondamentale garantire questo sostegno dell’economia del territorio che, se rilanciata, favorirebbe anche la qualità della vita».

Da sempre Confesercenti Campania, interlocutrice della Camera di Commercio, ha sollecitato l’adozione di questi provvedimenti. «Abbiamo spesso agito da “grillo parlante”- ricorda Schiavo – perché pensiamo che le Camere di Commercio siano una risorsa dell’economia del territorio. In tal senso spingiamo affinché questa delibera sia emulata dagli altri enti analoghi della Campania e del Sud. I finanziamenti, nel dettaglio, servono a colmare il grande vuoto a cui il Governo non ha colpevolmente posto rimedio».

Fondamentale, per Schiavo, l’accesso rapido a questi bandi: «Auspichiamo che questi bandi siano vestiti “indossabili” dalle imprese e non avvisi articolati e complessi che impongono criteri impossibili da garantire, come spesso è accaduto nel recente passato. Ci auguriamo inoltre – conclude Vincenzo Sc