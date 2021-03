Teano. Linda e la malattia di leggere le pietre

(Giulio De Monaco) TEANO Nel pronao a una mia monografia di connotazione archeologica Mons. Aiello scrisse:”La malattia di leggere le pietre e di accarezzarle per ridare loro vita è contagiosa. Don Arminio De Monaco ne era portatore sano. Poi l’ha contratta Giulio. In una pagina segreta di questo libro è contenuto il virus. Se preferisci esserne immune non lo aprire. Rischieremmo di vedere l’alba prima del tempo e non doverci accontentare solo di luci. Luci nella notte._ Linda ora ha contratto il virus pubblicando e presentando un magnifico studio ricco di preziose risonanze e di grande livello specialistico. ” Lo spirito e la pietra” di cui ha offerto una deliziosa primizia nell’aula magna del seminario vescovile. Brillante narrazione condotta con mano esperta e gradevole dell’architetture francescana in Teano espressa nella monumentale barocca chiesa di S. Francesco e nella chiesa antoniana sulla vetta del colle erboso. Relazione raffinata quasi cantata con una voce gradevole e sicura. Di grande effetto. Chi leggerà questo stupendo esempio di elegante scrittura colmerà un vuoto e compirà un salto in uno scritto specialistico di erudizione e si proietterà anche in un passato di struggente spiritualità. L’aula climatizzata ha assistito alla presentazione Un gustoso buffet ha dato ristoro ai presenti : Don Migliozzi Don Pilone e un’eletta schiera di Giovani Speranze-” La gratitudine umana verso l’Altissimo ha scelto il mezzo più consono per manifestarsi ” L’arte pel bello pel vero pel buono”. Cara Linda,, arrivederci al prossimo libro sulla STORIA DI SAN PARIDE di cui si avverte urgenza e necessità. Grazie.