Garibaldi, l’incontro di Teano e il Museo del Risorgimento da valorizzare

(Giulio De Monaco) TEANO Una certa scuola di pensiero in questi ultimi anni ha ridotto Garibaldi a una specie di pirata, di negriero, di personaggio immorale. È la solita storia di tirare acqua al proprio mulino. Anche quando Garibaldi poteva apparire un generale sabaudo, un parlamentare monarchico piuttosto scalcinato a dire il vero. Tutta la sua storia lo qualifica invece come un combattente e un rivoluzionario, seppur con i limiti di un calcificato pragmatismo che lo porterà alla collaborazione con i Savoia e finalmente all’incontro di Teano che di fatto sancì l’unità nazionale che tante vite era costata. Ebbene sì, piaccia o dispiaccia l’incontro di Teano costituiva una pietra miliare importantissima che noi Teanesi Garibaldi e l’incontro di Teano.al massimo grado in tutti i modi e i sistemi possibili. Tanto per cominciare attualizzare e potenziare il museo cittadino dedicato a lui e al Risorgimento. È un patrimonio che non va assolutamente depauperato, è la nostra carta da giocarci con forte determinazione. Con tutto il rispetto per l’archeologia, la storia antica, la Teano monumentale ed ecclesiastica. È un assegno in bianco, tocca a noi riempirlo adeguatamente e senza enfasi con la nostra inventiva e farlo fruttare per il bene del paese, di tutti noi.