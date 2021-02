Scuola. E’ caos sulla chiusura, si va verso un periodo di DAD prima di Pasqua con recupero a giugno

Mentre una regione, la Campania, chiude per evitare gli assembramenti che la scuola comporta, altre Regioni

restano aperte. Il caso delle scuole di confine porta migliaia di studenti a spostarsi tra Regioni e con loro possibili contagi. Molte scuole di confine del Lazio hanno da sempre generato un flusso di studenti campani. Basta spostarsi di poco dal Garigliano a Formia per esempio. A Gianola c’è anche un convitto che oggi funziona a regime ridotto e che ospita alunni in presenza al 100%, ma convitto a parte molti studenti campani si spostano giornaliermente, due o tre volte a settimana e alle soglie della terza ondata.

Alcuni presidenti di Regione come Emiliano dalla Puglia ha fatto sapere di essere stato “…costretto ad intervenire per evitare che le scuole siano improvvisamente invase, in mancanza di provvedimenti di regolazione sanitaria, da tutti gli studenti in presenza con danno gravissimo per la salute del personale scolastico in piena pandemia da “variante inglese” che ormai sta sostituendo le altre”.

Anche il presidente della Regione Campania annuncia da lunedì 1 marzo la chiusura di tutte le scuole. De Luca ha sottolineato che soprattutto nelle scuole di Napoli si sono registrati diversi casi di variante inglese – riporta l’ANSA. Secondo motivo per la chiusura, spiega, è attendere il completamento della campagna vaccinale per il personale scolastico. Ancora non è stato risolto il problema del personale scolastico campano che lavora in altre Regione, che (nel momento in cui si scrive ndr) di fatto non possono vaccinarsi.

In assenza di disposizioni del governo nazionale altri presidenti stanno valutando il diritto alla scelta della didattica integrata a distanza da parte delle famiglie che ne fanno richiesta nell’esercizio del diritto alla salute di ciascuno studente e della famiglia stessa. Intanto dal Governo trapelano indiscrezioni circa la possibilità di recuperare i giorni di un sempre più probabile periodo di chiusura delle scuole prima di Pasqua, nel mese di giugno, sopratutto per le superiori, sopratutto per gli studenti che hanno avuto maggiore difficoltà a frequentare le lezioni in modalità a distanza.