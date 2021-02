L’Associazione Vittime del Dovere contro il cantante Roberto Fumagalli

(ilMezzogiorno) L’Associazione Vittime del Dovere presenta un esposto contro il cantante rapper Roberto Fumagalli per aver reso pubblico il video musicale della sua canzone intitolata “Fuma-Audi” nella quale inneggiava alla violenza contro le Forze dell’Ordine ed in particolare contro la Polizia di Stato

L’Associazione Vittime del Dovere, dopo aver appreso dagli organi di stampa, della pubblicazione del video

musicale “Fuma-Audi” del rapper Roberto Fumagalli, ha deciso di presentare un esposto alla Questura di

Monza in quanto ritiene altamente lesivo il contenuto del videoclip in cui si inneggia alla violenza contro le

Forze dell’Ordine ed in particolare contro la Polizia di Stato. L’Associazione, che rappresenta le famiglie degli appartenenti alle Istituzioni colpiti da criminalità comune,

organizzata e terrorismo, da oltre 14 anni si impegna affinché venga rispettata e onorata la memoria delle donne

e degli uomini che servendo la Nazione hanno sacrificato la propria vita. Tra gli obiettivi statutari si propone di

promuovere la diffusione della cultura della legalità tra i giovani, impegno concretizzato costantemente attraverso

la realizzazione di Progetti di Educazione alla Cittadinanza nelle scuole, svolti in collaborazione con il Ministero dell’Istruzione, con le Forze dell’Ordine e le Forze Armate che vedono coinvolte migliaia di studenti su tutto ilterritorio nazionale. Alla luce di ciò ritiene inaccettabile il messaggio shock divulgato dal video in questione in quanto portatore di intrascurabile brutalità e ferocia e che oltretutto mina e vanifica il lavoro svolto nelle scuole di valorizzazione del sacrificio delle Forze di Polizia.

Un intollerabile dispaccio di violenza che dipinge scene inquietanti, mostrando un poliziotto appeso per i piedi in

diversi momenti della clip musicale. Fatto salvo che l’Associazione rispetta ogni forma di libera espressione, e di conseguenza ogni forma d’arte, non può soprassedere. Con enorme sdegno denuncia l’increscioso accaduto, chiara esternazione di odio e sua incitazione, ed esprime la totale solidarietà e sostegno alla Polizia di Stato e a tutte le Forze dell’Ordine. Il procedimento sarà seguito dall’Avv. Stefano Maccioni, legale incaricato da parte dell’Associazione. “Non possiamo permettere che questo video musicale non venga stigmatizzato. È un chiaro segnale di istigazione alla commissione di reati, alla disobbedienza delle leggi, nonché all’odio nei confronti delle Forze dell’Ordine” ha commentato Emanuela Piantadosi, presidente dell’Associazione Vittime del Dovere. “Ci adopereremo nelle sedi opportune affinché l’onore, la professionalità e lo spirito di abnegazione dei rappresentanti delle Istituzioni vengano rispettati e non siano infangati da violenze e offese assolutamente gratuite e inaccettabili”.

ASSOCIAZIONE VITTIME DEL DOVERE