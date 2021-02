Vaccinazione anti SARS-COV- 2 – A proposito dei pazienti trapiantati o in attesa di trapianto.

(ilMezzogiorno) NAPOLI Facendo seguito alla precedente nota delle scriventi associazioni, inviata con pec del 26/11/2020, tuttora rimasta inevasa;(che si allega) e alla luce delle proposte formulate dai medici specialisti componenti i tavoli tecnici in seno al CRT, concernenti la necessità di far vaccinare i pazienti in oggetto presso quelle Aziende Sanitarie ospitanti gli Hub e SpoKe in cui già vengono seguiti nel Follow up, (proposta assai condivisa dalle sottoscritte associazioni e assolutamente concomitante con il piano vaccinale nazionale che prevede

l’inserimento dei pazienti trapiantati in 1^ categoria, in quanto persone estremamente vulnerabili che necessitano esclusivamente di un vaccino di tipo: RNA messaggero – Pfeizer- Moderna), si richiede alla S.V. di voler far conoscere, con cortese urgenza, se la si ritiene applicabile. Nel malaugurato caso contrario, di rendere nota la praticabile modalità che si intende adottare per poter procedere il più speditamente possibile alla

vaccinazione dei predetti. Ciò anche per riuscire a fornire delle informazioni più precise, sui tempi e sui luoghi nei quali avverrà la prefata somministrazione a dei soggetti fragili, già resi particolarmente ansiosi dalle note patologie da cui sono affetti, aggravate ulteriormente dalle allarmanti notizie che si susseguono sulle continue mutazioni del virus. Appare opportuno riferire, infine, che le scriventi associazioni, non appena gli dovessero

essere fornite dettagliate informazioni in merito, si dichiarano immediatamente disponibili a collaborare con i predetti reparti, utilizzando i propri sistemi interni di comunicazione, nelle fasi organizzative delle prenotazioni che, giova segnalare, vedrà interessata una platea composta da alcune migliaia di pazienti da esse rappresentati nell’ambito della sola Regione Campania. Nell’attesa di ricevere una cortese risposta, è gradita l’occasione per inviare distinti saluti. Firmato: i rappresentanti delle sottoscritte Associazioni di trapiantati e donatori, componenti il tavolo delle ODV istituito presso il CRT della Campania, che delegano il presidente dell’AITF, dott. Franco Martino, a trasmettere la soprascritta “ lettera aperta”

tramite pec. AITF – Franco Martino – AIDO – Loredana Polito – ANED – Luisanna Annunziata; ACTI – Luigi Savino

ANTR – Giuseppe Iacovelli – AIRP – Andrea Mezzacapo – ANERC – Rosaria Napoli