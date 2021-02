Napoli: al Vomero campane per la differenziata sommerse dai rifiuti

(ilMezzogiorno) NAPOLI Dopo che anche in questi giorni è stato, più volte e ancora una volta, evidenziato lo stato di degrado igienico-sanitario nel quale si trovano diverse arterie e piazze del Vomero, Gennaro Capodanno, presidente del Comitato Valori collinari, ritorna sulla questione per segnalare la presenza di cumuli di rifiuti dinanzi alle campane per la raccolta differenziata, anche in pieno giorno, in particolare nella centralissima via Scarlatti, nel tratto tra via Kerbaker e via Morghen dove, tra gli altri, transitano molti turisti che vengono al Vomero per ammirare le bellezze paesaggistiche e i beni culturali presenti nell’area di San Martino

” Sicuramente un pessimo biglietto da visita per chi arriva al Vomero – sottolinea Capodanno -. Anche stamani nel tratto di strada indicato, dinanzi alle campane per la raccolta differenziata, si notava una montagnola di sacchi pieni di rifiuti mischiati con imballaggi di cartone. Uno spettacolo di un degrado inaccettabile che è stato fotografato anche da diverse persone, meravigliate di trovare un simile scempio in una delle principali strade del quartiere collinare “. ” Purtroppo – stigmatizza Capodanno – diverse piazze e arterie di uno dei più interessanti e visitati quartieri di Napoli, il Vomero, centro commerciale di primaria importanza, terzo per presenze in Europa, sono sovente ridotte a dei veri e propri letamai, col risultato che non è difficile assistere a scene di degrado igienico-sanitario, che fanno non poco storcere il naso ai tanti passanti. Una situazione determinata certamente dall’inciviltà dei cittadini che continuano a depositare per strada i rifiuti a tutte le ore del giorno ma anche dalla mancanza di vigilanza da parte degli uffici preposti “. “ Al riguardo – puntualizza Capodanno -, con non poca irritazione constatiamo che, nonostante le numerose segnalazioni legate alle inefficiente più volte manifestatesi nell’ambito della raccolta dei rifiuti di solidi urbani nell’area collinare della Città, non si osservano concreti segnali di miglioramento, con la messa in campo di valide iniziative tese alla soluzione definitiva dell’annoso quanto sentito problema “. Capodanno ancora una volta sollecita l’intervento degli uffici preposti affinché indaghino sui motivi dei tanti disservizi più volte segnalati, comminando le sanzioni del caso ai trasgressori e eliminando i cumuli di spazzatura presenti sovente su marciapiedi e carreggiate. Ma anche accertando e perseguendo eventuali responsabilità del degrado determinato dalla presenza di rifiuti, tra i quali molti ingombranti, abbandonati per strada a tutte le ore del giorno.