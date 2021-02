Teano. Il Liceo Classico Foscolo vince il primo premio al Concorso “Scuole Amiche della salute”

(Caserta24ore) TEANO. UNA TARGA ANCHE PER IL PRESIDE MESOLELLA. Una targa al preside ed una targa agli alunni del primo Liceo Classico dell’Istituto “Ugo Foscolo” di Teano per aver vinto il primo premio in denaro al concorso regionale “Scuole amiche della salute”, con un interessante video di storytelling, una canzone e disegni sulla salute. Questa mattina durante il webinar del progetto “Scuole amiche della salute: affettività, amore e prevenzione”, al quale hanno partecipato la dott.ssa Luisa Franzese, Direttore dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Campania, l’assessore regionale all’Istruzione Lucia Fortini, il Rettore dell’Università Federico II di Napoli, prof. Matteo Lorito ed il direttore dell’UOC di Dermatologia Clinica dell’Università Federico II, prof.ssa Gabriella Fabbrocini, responsabile del progetto, sono stati premiati il Preside del Foscolo, prof. Paolo Mesolella e gli alunni della 1^A del Liceo Classico “Foscolo” per aver conquistato il primo posto nella classifica delle scuole campane “Amiche della Salute”. L’incontro è stato realizzato nell’ambito del progetto “le infezioni trasmissibili: interventi di prevenzione primaria” finanziato dalla Regione Campania. In calendario, alle ore 11, la presentazione delle Scuole Amiche della salute, affettività e prevenzione negli adolescenti, il valore di una relazione educativa in tempo di emergenza, alle ore 11.30 la presentazione e la visione dei lavori di Storytelling presentati dagli studenti. Tra questi quello del Foscolo che ha meritato il primo premio in denaro. Anche gli alunni delle classi 1^A , 2^A Liceo Scientifico e 3 LSU, guidati dalle professoresse Genovina Palmieri, Ada Amore e Pilotti hanno partecipato al concorso, ma hanno vinto, tra numerose scuole, gli alunni della classe 1^ A classico con il testo di una canzone, montato su un video e cantato sulle immagini dei disegni realizzati dagli studenti. Il video presenta le voci di Marta Iannazzo, Alessandra Bove e Sara Rossi, i disegni di Flavia Leonardo e Valentina Russo, con Editor web Alessandro Guarriello. “Ancora un altro successo, spiega il preside Paolo Mesolella, che si aggiunge ai precedenti premi conquistati dalla scuola: da quello dell’associazione “Veri” contro la Violenza sulle donne, alla finale nazionale “High School Game”, alla staffetta dei diritti umani Unicef, al progetto nazionale “Linea Gustav”, alla vincita del concorso “Parchi in comune” per la realizzazione della Villetta Nassiria a Sparanise. Un anno questo, che nonostante la pandemia e la didattica a distanza, è per noi ricco di soddisfazioni.