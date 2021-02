Santa Maria Capua Vetere. Le associazioni per la riqualificazione del territorio

(IlMezzogiorno) SANTA MARIA CAPUA VETERE Le Associazioni sammaritane “Futuro 2030”, “Passione civica”, “No STIR”, “Svoltiamo”, “Movimento Civico Sammaritano” e l’associazione politico-culturale “S.U.D. per l’Italia” continuano a portare avanti le loro attività di decoro e di riqualificazione urbana con interventi volti al miglioramento della vivibilità cittadina. Ieri mattina hanno abbellito un’aiuola abbandonata, piantando alcune essenze arboree in sinergia con i residenti del quartiere che da tempo chiedevano che lo spazio verde venisse recuperato. Quello di ieri è solo uno dei tanti interventi che le associazioni hanno realizzato in questi anni e che continueranno a fare in favore della comunità. Queste azioni di cosiddetta “guerrilla gardening” -hanno dichiarato gli esponenti delle Associazioni- sono ispirate alla teoria criminologica delle “finestre rotte” secondo la quale intervenire su singoli episodi di degrado aiuta a prevenire fenomeni emulativi di disordine urbano e sociale.