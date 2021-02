Teano. Arrivano un milione e 300 mila euro per interventi straordinari

(Caserta24ore) TEANO Un piano straordinario di interventi stradali per un importo complessivo di €. 1.290.520,00, è questo l’ammontare del finanziamento regionale per la riqualificazione della viabilità comunale di Teano.

Il finanziamento è frutto di un iter avviato nel mese di maggio 2019, quando l’allora Assessore Carmine De Fusco con delega alla viabilità, dava input all’ufficio tecnico di realizzare un progetto per la riqualificazione della viabilità comunale con una proposta di delibera, la n. 79 del 06/05/2019. Nella delibera venivano evidenziate le risorse da intercettare, quelle che la Regione ha avuto in dote dal Ministero dei Trasporti grazie al Piano Operativo FSC Infrastrutture 2014 – 2020 per il miglioramento della rete stradale. La certezza del finanziamento è stata confermata dall’On. Giovanni Zannini nel corso di un incontro tenuto presso gli uffici regionali con i consiglieri del gruppo dell’Audacia che hanno accolto favorevolmente il compimento di un iter a cui avevano preso parte nella qualità di assessori e invitano, al contempo, la maggioranza a portare a termine quanto già predisposto. A conferma di ciò, dagli uffici Regionali veniva richiesta, con una nota del 28 agosto 2020, la trasmissione del progetto esecutivo delle opere a farsi. Il Consigliere Carmine De Fusco a tal proposito dichiara: “In un contesto in cui il paese ha rallentato tutte le attività siamo riusciti comunque a confrontarci con gli uffici regionali, grazie al fondamentale supporto dell’On. Zannini che ci ha rassicurato in merito all’atteso sblocco dei fondi in tempi brevi, ricordando che il tutto è vincolato alla corretta documentazione che l’Ente comunale dovrà fornire alla Regione che aspetta ormai da 6 mesi. Questo intervento assicurerà alla città la riqualificazione di gran parte della viabilità comunale risolvendo criticità strutturali anche di lunga data, migliorando le condizioni di sicurezza della rete stradale e riducendo così il rischio di incidenti, oltre ad avviare cantieri importanti per ridare ossigeno all’economia locale e del settore. Sono davvero felice che tale iniziativa possa trovare a breve un esito favorevole, da concretizzare attraverso il corretto invio degli atti, un obiettivo raggiunto in un solo anno di delega alla viabilità. A tal proposito rivolgo un invito all’attuale delegato al fine di rendere quanto prima concreti e fruibili tali fondi, ricordando che altri comuni più celeri nella trasmissione degli atti, sono già stati finanziati. Meraviglia inoltre, l’assenza di tale opera nel programma delle opere pubbliche, approvato dalla giunta il 24/09/2020, in data successiva alla nota regionale del 28/08 che faceva presagire la possibilità di finanziamento. Sarebbe opportuno, nell’interesse di tutti, documentarsi sul lavoro già svolto, al fine di definire in coerenza con quanto programmato le linee per il perseguimento degli obiettivi prestabiliti, prestando maggiore attenzione a questi treni che di rado sono soliti passare.”

Gruppo Consiliare L’Audacia della Speranza Nicola Palmiero, Natale Carmela, Carmine De Fusco