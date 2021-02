Alvignano. Un documentario sulla creatura misteriosa avvistata nei boschi tra il 2019 e il 2020

Sarà visibile dal 21 marzo sulla piattaforma televisiva americana on demand ”paraflixx”, il netflix del mistero, in contemporanea con l’esordio ufficiale della piattaforma.

Mistery Channel, creato da Andrea Gioia Lomoro e da Gianluca Atzori, continua la programmazione dei suoi documentari fermandosi questa volta ad Alvignanello, piccolo borgo della provincia di Caserta per cercare di dare un volto alla creatura misteriosa avvistata nei boschi limitrofi tra il 2019 e il 2020.

Il lavoro iniziato con le ricerche di Vincenzo Tufano (ricercatore e criptozoologo), già testimone oculare, e proseguito insieme Gioia Lomoro e Atzori (autori e ricercatori) e la collaborazione di Monia Quaglieri (contattista) ha portato alla scoperta inequivocabile di segni non coerenti con una normale creatura terrestre.

Protagonisti del documentario, “il cacciatore di misteri – l’alieno”, anche l’appassionata di misteri Flora Contrafatto e il parapsicologo del programma tivù di Italia 1 ”Mistero” Daniele Piccirillo.